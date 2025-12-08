Deepti Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम की ऑल राउंडर को प्रशंसकों ने घेरा, Tajmahal पर खिंचवाई तस्वीरें

विश्वकप जीतने की ऐतिहासिक खुशी के साथ वह ताज के साए में विश्वकप की प्रतिकृति लेकर नजर आईं और स्मारक की पृष्ठभूमि में कई यादगार तस्वीरें खिंचवाईं। इस दौरान उन्होंने अपनी इस सफलता की खुशी प्रशंसकों के साथ साझा की।

जागरण संवाददाता, आगरा। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑल राउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) रविवार को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत Tajmahal पहुंचीं।

ताजमहल भ्रमण के दौरान दीप्ति शर्मा के साथ उनके पिता श्रीभगवान शर्मा और भाई व कोच सुमित शर्मा भी मौजूद रहे। जैसे ही पर्यटकों और क्रिकेट प्रेमियों की नजर दीप्ति पर पड़ी, परिसर में उत्साह की लहर दौड़ गई।

विश्व विजेता क्रिकेटर को अपने सामने पाकर प्रशंसक अभिभूत नजर आए और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी मच गई। दीप्ति शर्मा विश्वकप जीतने के बाद पर्सनल शूट के लिए ताजमहल पहुंची थीं।

उनकी सादगी, मुस्कान और उपलब्धि की चमक ने ताज परिसर की रौनक और बढ़ा दी। देश-विदेश से आए पर्यटकों ने भी इस पल को खास बताते हुए दीप्ति को बधाइयां दीं।

दीप्ति की मौजूदगी से ताजमहल परिसर में कुछ समय के लिए क्रिकेट और गौरव का उत्सव सा माहौल बन गया, जहां खेल और इतिहास एक साथ नजर आए।