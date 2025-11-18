Language
    Agra में पूर्व मंत्री के फ्लैट में मिला कर्मचारी का शव, परिवार के लोगों ने लगाए आरोप

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    आगरा में भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री नितिन गुप्ता के फ्लैट पर उनके कर्मचारी परवेज का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने साक्ष्य मिटाने के आरोप लगाए हैं। मृतक, नितिन गुप्ता की कार का ड्राइवर था। परिजनों का कहना है कि लेंटर गिरने से उसकी मौत हुई है, लेकिन उन्होंने नितिन गुप्ता पर सीसीटीवी फुटेज मिटाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    थाना हरीपर्वत में जुटे मृतक ड्राइवर के परिवार के सदस्य। फोटो: जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता नितिन गुप्ता के फ्लैट की ऊपरी मंजिल पर उनके कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिवार के लोगों ने थाने पर हंगामा किया और साक्ष्य मिटाने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

    नितिन गुप्ता ने पुरानी विजय नगर कालोनी में विजय क्लब के पास अपार्टमेंट बनाया है। यहां फ्लैट की ऊपरी मंजिल पर सोमवार शाम उनके कर्मचारी परवेज का शव मिला था। मृतक 38 वर्षीय परवेज, नितिन की कार का चालक था। बताया जा रहा है कि लेंटर गिरने से उसकी मौत हुई है। मृतक के स्वजन ने नितिन पर सीसीटीवी और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है।

    आरोपित भाजपा नेता को थाना हरीपर्वत पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए बिठा रखा है। समाचार लिखे जाने तक मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।