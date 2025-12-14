Language
    DCP City सय्यद अली अब्बास की कार्रवाई: वसूली के आरोपों में घिरे दयालबाग चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज, लाइन हाजिर

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:05 AM (IST)

    आगरा के दयालबाग चौकी इंचार्ज जागेश्वर सिंह को वसूली और जनता से अभद्रता के आरोपों के चलते लाइन हाजिर कर दिया गया है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने यह ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। वसूली और जनता से अभद्रता के आरोपों में घिरे दयालबाग चौकी इंचार्ज को डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने शनिवार को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर हरीपर्वत थाने की रिंग रोड चौकी प्रभारी को दयालबाग चौकी इंचार्ज बनाया गया है।

    हरीपर्वत की रिंग रोड चौकी इंचार्ज को सौंपी गई जिम्मेदार

    न्यू आगरा की दयालबाग चौकी के इंचार्ज जागेश्वर सिंह पर रुपये मांगने व जनता से अभद्रता के आरोप लगे थे। इसके अलावा सामान्य शिकायतें भी अधिकारियों तक पहुंची। विवेचनाओं में लापरवाही भी उनके द्वारा बरती गई थी। शिकायतों की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने उन्हें लाइनहाजिर कर दिया। उनके स्थान पर हरीपर्वत थाने की रिंग रोड चौकी इंचार्ज रामनरेश सिंह को दयालबाग चौकी इंचार्ज बनाया गया है।

    जनता से अभद्रता व विवेचना में लापरवाही पर कार्रवाई

    न्यू आगरा की अमर विहार चौकी इंचार्ज धीरज सिंह को रिंग रोड चौकी का प्रभार सौंपा गया है। रकाबगंज थाने में तैनात एसआ अंकुर राठी को एक फिर चौकी इंचार्ज बनाया गया है। इस बार उन्हें अमर विहार चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वे एमएम गेट थाने में तैनाती के दौरान डाक्टरों से अभद्रता पर हटाए गए थे। बुंदू कटरा और खंदारी चौकी से भी उन्हें हटाया गया था।

    डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि चौकी इंचार्ज दयालबाग की कई शिकायतें पिछले दिनों में मिली थीं। जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें लाइन भेजा गया है।