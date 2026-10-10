ATS अधिकारी बनकर बुजुर्ग से 72 लाख की ठगी: आतंकियों से संबंध बताकर किया डिजिटल अरेस्ट, आगरा में FIR

जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले वृद्ध विनोद कुमार से साइबर अपराधियों ने एटीएस अधिकारी बनकर 72 लाख रुपये से अधिक की रकम ठग ली। साइबर अपराधियों ने वृद्ध काे आतंकियों से संबंध बताकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। कहा कि उनके आधार कार्ड का आतंकियों ने प्रयोग किया है, जिसके बाद बुजुर्ग और परिवार के लोगों के बैंक खातों की डिटेल हासिल करके 27 अगस्त से 18 सितंबर के दौरान विभिन्न खातों में 72.24 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।

सिकंदरा क्षेत्र निवासी वृद्ध का आतंकियों से संबंध बताकर डिजिटल अरेस्ट किया वृद्ध के साथ ठगी का यह सिलसिला तीन सप्ताह तक चला। साइबर अपराधियों ने वृद्ध काे बताया कि उनके आधार कार्ड से आतंकियों का खाता खुला है। इसलिए बैंक में उनके द्वारा की गई एफडी एवं आरडी को सीज किया जा सकता है। वृद्ध के साथ ही उनके परिवार को भी जांच के दायरे में लाने की धमकी दी।