फर्जी वेबसाइट बनाकर नेटवर्क मार्केटिंग, 1500 लोगों से 50 करोड़ ठगे; आगरा से साइबर ठग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। निवेशकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर करीब 50 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना काल समाप्त होने के बाद से गिरोह सक्रिय हुआ था। साइबर अपराधों पर सख्ती के लिए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह के निर्देश पर इस गिरोह की तलाश चल रही थी। अब आरोपी अजय को तकनीकी निगरानी के आधार पर दबोचा गया है।

पुलिस के अनुसार गिरोह ने फर्जी वेबसाइट व ईमेल आईडी तैयार कर निवेशकों से संपर्क किया और उच्च लाभ का लालच देकर उन्हें एक कथित विदेशी कंपनी के नाम पर ऑनलाइन प्रशिक्षण व निवेश के लिए प्रेरित किया। वेबसाइट (www.astcoin.biz) का उपयोग कर लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठे गए। शिकायत पर 15 अप्रैल 2024 को थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने वेबसाइट से जुड़े डिजिटल ट्रेल, बैंक लेनदेन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की। जांच में सामने आया कि गिरोह ने संगठित तरीके से निवेशकों को झांसा देकर धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर करवाई।