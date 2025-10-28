Language
    कीड़े वाली मिठाई लौटाकर लिए 625 रुपये, बाद में इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया वीडियो

    By Amit Dixit Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    आगरा में एक ग्राहक ने मिठाई की दुकान से कीड़े वाली मिठाई खरीदी और उसे वापस करके 625 रुपये लिए। बाद में, ग्राहक ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे दुकान के खिलाफ लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्राहक ने मिठाई में कीड़े होने की शिकायत की थी, जिसके बाद दुकानदार ने पैसे लौटा दिए।

    कीड़े वाली मिठाई लौटाकर लिए 625 रुपये।

    जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद रोड स्थित स्वाद-ए-देवीराम से पंचवटी सोसाइटी की एक महिला ने आधा किग्रा मिठाई 23 अक्टूबर को खरीदी। मेवा बाइट की मिठाई 625 रुपये में मिली। 24 अक्टूबर को जब महिला ने मिठाई को खोला तो उसमें कीड़े रेंग रहे थे। शाम को चार महिलाओं के साथ मिठाई की दुकान में पहुंची और घटना की जानकारी दी। काउंटर में मेवा बाइट को खोलकर चेक किया। एक भी पीस में कीड़े नहीं मिले। संचालक ने 625 रुपये वापस कर दिए।

    26 अक्टूबर को कीड़े वाली मिठाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम दुकान पहुंची और मेवा बाइट का नमूना लिया। सोमवार को नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

    फतेहाबाद रोड में पंचवटी कॉलोनी है। पंचवटी में अरुण जुनेजा का निवास है। 23 अक्टूबर को अरुण की पत्नी स्वाद-ए-देवीराम की दुकान में पहुंची और वहां से आधा किग्रा मेवा बाइट खरीदी। 24 अक्टूबर की शाम को अरुण की पत्नी चार महिलाओं के साथ दुकान पहुंची।

    उनका आरोप था कि मेवा बाइट में कीड़े हैं। यह देखकर संचालक प्रियंक अग्रवाल ने कहा कि मिठाई की अच्छी पैकिंग होती है। ऐसे में कीड़ा निकलना संभव नहीं है। महिलाओं ने कीड़े वाली मिठाई दिखाई।

    संचालक ने काउंटर में रखी मिठाइयों की जांच के लिए कहा। मेवा बाइट सहित अन्य मिठाई की जांच में कीड़ा नहीं मिला। संचालक ने 625 रुपये वापस कर दिए। माफी भी मांगी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी।

    साथ ही इंटरनेट मीडिया में कीड़े वाली मिठाई का वीडियो भी प्रसारित कर दिया। जिस पर 26 अक्टूबर को एफएसडीए टीम पहुंची और नमूना लिया। सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र प्रताप ने बताया कि महिला ने अभी तक लिखित में कोई शिकायत नहीं की।