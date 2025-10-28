कीड़े वाली मिठाई लौटाकर लिए 625 रुपये, बाद में इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया वीडियो

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद रोड स्थित स्वाद-ए-देवीराम से पंचवटी सोसाइटी की एक महिला ने आधा किग्रा मिठाई 23 अक्टूबर को खरीदी। मेवा बाइट की मिठाई 625 रुपये में मिली। 24 अक्टूबर को जब महिला ने मिठाई को खोला तो उसमें कीड़े रेंग रहे थे। शाम को चार महिलाओं के साथ मिठाई की दुकान में पहुंची और घटना की जानकारी दी। काउंटर में मेवा बाइट को खोलकर चेक किया। एक भी पीस में कीड़े नहीं मिले। संचालक ने 625 रुपये वापस कर दिए।

26 अक्टूबर को कीड़े वाली मिठाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम दुकान पहुंची और मेवा बाइट का नमूना लिया। सोमवार को नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

फतेहाबाद रोड में पंचवटी कॉलोनी है। पंचवटी में अरुण जुनेजा का निवास है। 23 अक्टूबर को अरुण की पत्नी स्वाद-ए-देवीराम की दुकान में पहुंची और वहां से आधा किग्रा मेवा बाइट खरीदी। 24 अक्टूबर की शाम को अरुण की पत्नी चार महिलाओं के साथ दुकान पहुंची।

उनका आरोप था कि मेवा बाइट में कीड़े हैं। यह देखकर संचालक प्रियंक अग्रवाल ने कहा कि मिठाई की अच्छी पैकिंग होती है। ऐसे में कीड़ा निकलना संभव नहीं है। महिलाओं ने कीड़े वाली मिठाई दिखाई। संचालक ने काउंटर में रखी मिठाइयों की जांच के लिए कहा। मेवा बाइट सहित अन्य मिठाई की जांच में कीड़ा नहीं मिला। संचालक ने 625 रुपये वापस कर दिए। माफी भी मांगी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी।