टेप, ग्लब्स लेकर आए थे बदमाश, IPS इरज राजा के मामा के घर लूट की साजिश; गर्लफ्रेंड्स पर खर्च करता था लूट की रकम

जागरण संवाददाता, आगरा। आईपीएस अधिकारी, एसपी गाजीपुर इरज राजा के सगे मामा के घर पर शुक्रवार रात लूट करने दोनों बदमाश पूरी तैयारी से आए थे। अपने साथ टेप, सर्जीकल ग्लब्स और पॉलिथीन लेकर आए थे। कारोबारी के घर लूट करने में मौके पर भीड़ द्वारा दबोचा गया बदमाश विशाल पहले भी जेल जा चुका है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट, चोरी आदि के मुकदमे दर्ज हैं।

कारोबारी महेंद्र पाल वर्मा के भांजे इरज राजा एसपी गाजीपुर हैं। कारोबारी ने पहले 112 नंबर पर कॉल किया, वह नहीं लगा तो उन्होंने एसपी भांजे को कॉल किया था। एसपी गाजीपुर हैं कारोबारी महेंद्र पाल वर्मा के भांजे इरज राजा कारोबारी महेंद्र पाल वर्मा ने बताया कि एसपी गाजीपुर इरज राजा उनके भांजे हैं। आगरा कमिश्नरेट में तैनात एसीपी गिरीश कुमार भी रिश्तेदार हैं। कारोबारी और उनका परिवार शुक्रवार को हुई घटना के बाद से दहशत में है। पुलिस ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए ताे उसमें दोनों बदमाश चेहरे पर रूमाल बांध घर में घुसते दिखाई दिए। बदमाशों ने कारोबारी के छोटे भाई रजत की पूनम के जेवरात उतरवा लिए थे। तिजोरी खुलवाने का प्रयास कर रहे थे।

टेप, सर्जीकल ग्लब्स, रस्सी साथ लेकर आए थे बदमाश भीड़ द्वारा दबोचे गए बदमाशों से जेवरात बरामद हो गए थे। कारोबारी को आशंका है कि बदमाशों ने रेकी के बाद पुलिस के अनुसार घटना में शामिल नई आबादी, बालूगंज के रहने वाले विशाल उर्फ उल्ले और अमन को गिरफ्तार किया गया है। विशाल पहले भी पांच बार जेल जा चुका है। रकाबगंज पुलिस ने उसे तमंचे समेत पकड़कर जेल भेजा था। आठ महीने पहले वह छूटकर आया था। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए वह आगरा से बाहर रिश्तेदार के यहां चला गया था। एक महीने पहले लौटा था।

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि विशाल की पुराने मुकदमों में जमानत लेने वालों के बारे में पता किया जा रहा है। उसकी सभी पुराने मुकदमों में जमानत निरस्त कराने के साथ ही हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद यह साफ हुआ है कि बदमाशों की संख्या दो थी। बदमाशों की संख्या चार होना लोगों का अनुमान था।