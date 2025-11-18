यूपी के इस जिले में वायु प्रदूषण से लोगों की सांस नलिकाओं में होने लगी सिकुड़न, ये बीमारी तो सिगरेट पीने से होती है

जागरण संवाददाता, आगरा। कभी सिगरेट, बीड़ी पीने से होने वाली क्रानिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) की समस्या अब वायु प्रदूषण से होने लगी है। एसएन मेडिकल कालेज में पहुंच रहे सीओपीडी से पीड़ित 50 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जो सिगरेट और बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन उनकी सांस नलिकाओं में स्थायी सिकुड़न आ चुकी है। सर्दी में सीओपीडी की समस्या और बढ़ जाती है। बुधवार को सीओपीडी दिवस पर चिकित्सक लोगों को बीमारी से बचाव और इलाज के लिए जागरूक करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएन मेडिकल कालेज के रेस्पिरेटरी विभाग के डा. जीवी सिंह ने बताया कि ओपीडी में 300 से अधिक मरीज प्रतिदिन आते हैं। सर्दियों में ओपीडी में 25 से 30 प्रतिशत मरीज सीओपीडी के होते हैं। पहले ऐसे लोग जो लंबे समय तक सिगरेट व बीड़ी पीते हैं उनकी सांस नलिकाओं में स्थायी सिकुड़न आ जाती थी।

सर्दियों में सिकुड़न बढ़ने लगती है और खांसी, बलगम के साथ ही सांस फूलने की समस्या होती है। पिछले पांच वर्षों से 35 से 50 की आयु के मरीज जिनमें सीओपीडी की पुष्टि हो रही है, उनकी काउंसलिंग करने पर सामने आ रहा है कि वे किसी भी तरह का धूमपान नहीं करते हैं। इसके बाद भी सीओपीडी की समस्या हो रही है।

ये लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां वायु प्रदूषण ज्यादा रहता है। बाहर ज्यादा घूमते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से सांस नलिकाओं में सिकुड़न की समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है। 50 प्रतिशत नान स्माकर्स सिगरेट, बीड़ी सहित धूमपान न करने वाले में सीओपीडी की समस्या मिल रही है।