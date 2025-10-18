फांसी की सजा मिलने से रातभर नहीं सोये दोषी, जेल प्रशासन दोनों युवकों की कर रहा निगरानी

जागरण संवाददाता, आगरा। मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद जेल भेजे गए दोनों दोषी परेशान नजर आए। दोनों युवक रातभर सोये नहीं। जेल प्रशासन भी उनकी निगरानी कर रहा है। सजा के बाद से दोनों का व्यवहार बदला हुआ है। जेल अधिकारियों ने दोनों युवकों की काउंसलिंग की है।

बाह थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मार्च 2024 को नहर किनारे बच्चों के साथ खेल रही बालिका का गांव फरैरा निवासी रिश्तेदार युवक अमित कुशवाह ने अपने दोस्त निखिल के साथ अपहरण कर लिया था। दोनों ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसी के टाप से गला घोंटकर हत्या कर दी।

दोनों युवकों को गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों युवकों को जिला कारागार भेज दिया गया। दोनों युवकों को उसी बैरक में रखा गया, जहां वह पहले से बंद थे।

जेल कर्मचारियों के अनुसार सजा होने से दोनों युवक काफी परेशान नजर आए, उनका व्यवहार भी बदला हुआ था।