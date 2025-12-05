BJP मंडल अध्यक्ष की फेसबुक आईडी से विवादित पोस्ट, राजनीतिक गलियारों में मची खलबली

संसू, जागरण-अछनेरा (आगरा)। आगरा जिले के राजनीतिक गलियारे में उस समय हड़कंप मच गया, जब भाजपा के एक पदाधिकारी ने गंभीर और भावनात्मक पोस्ट करते हुए आत्महत्या करने की बात कही। हालांकि बाद में फेसबुक से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया।



भाजपा मंडल अध्यक्ष अछनेरा देहात कौशल प्रताप सिंह की फेसबुक आईडी से बुधवार को एक बेहद गंभीर और भावनात्मक पोस्ट वायरल हो गई। पोस्ट में उन्होंने आत्मसम्मान का हवाला देते हुए कुछ स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।



पोस्ट में लिखे गए शब्दों में उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर गहरा दुख प्रकट किया और जिले के एक पदाधिकारी सहित अन्य व्यक्तियों पर मानसिक दबाव बनाने के आरोप लगाए। पोस्ट सामने आते ही स्थानीय लोगों और उनके समर्थकों में चिंता फैल गई।