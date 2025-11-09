ठंडे पानी से नहाने से बढ़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, कमरे में हीटर चलाने से हो सकती है ये परेशानी

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से ब्रेन स्ट्रोक कर खतरा बढ़ जाता है। नहाते समय सिर पर ठंडा पानी कतई न डालें। गुनगुने पानी से ही नहाएं, कमरे में गर्माहट के लिए रात भर हीटर चलाकर न रखें। इससे नमी की कमी के साथ आक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तापमान में गिरावट के साथ ही ब्रेन ट्रोक, हार्ट अटैक के मरीज बढ़ने लगे हैं।

एसएन मेडिकल कालेज के कार्डियोथौरेसिक वैस्कुलर सर्जन डा. सुशील सिंघल ने बताया कि सर्दियों में खून नलिकाओं में सिकुड़न आने लगती है, इससे रक्तचाप बढ़ जाता है। हृदय रोगी, मधुमेह, शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले बुजुर्गों को सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है। सुबह के समय खून की नलिकाओं में सिकुड़न ज्यादा होती है। ऐसे में ठंडा पानी सिर पर डालने पर नस में सिकुड़न से दिमाग में खून का थक्का जम (ब्लाकेज) सकता है।

फट सकती है नस नस फट (हेमरेज) सकती है। इसलिए गुनगुने पानी से ही नहाएं। ज्यादा गर्म पानी से न नहाएं, सिर की जगह पैर और पीठ पर पहले पानी डालें। रात में गर्म कपड़े पहनकर सोने से पसीना अधिक आता है। इससे रक्तचाप कम हो जाता है। चक्कर आ सकते हैं। सुबह उठने के बाद बाहर ना निकलें। कुछ देर व्यायाम करें जिससे खून की नलिकाओं की सिकुड़न कम हो जाए।

एसएन मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग के डा मनीष बंसल ने बताया कि सर्दियों में हीटर और ब्लोअर चलाकर न सोएं। हीटर चलाने पर एक बाल्टी में पानी भर कर रख लें। हीटर चलते रहने से आक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और कार्बन मोनोओक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। नमी कम हो जाती है। इससे सांस लेने में परेशानी, बेचैनी और घबराहट होने लगती है।

ज्यादा व्यायाम को बोलें ना, थोड़ा ब्रेक लें एसएन के अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. रजत कपूर ने बताया कि सर्दियों में लोग ज्यादा व्यायाम करने लगते हैं। पसीना निकालने के लिए जिम में कई घंटे व्यायाम करने से रक्तचाप बढ़ सकता है। शरीर में पानी की कमी हो सकती है। लगातार व्यायाम करने की जगह बीच में ब्रेक अवश्य ले लें। कपड़े उतारकर कभी व्यायाम न करें।