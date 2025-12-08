SIR In UP: आगरा में मुख्यमंत्री योगी की बैठक, एसआईआर पर होगी समीक्षा

जागरण संवाददाता, आगरा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आयुक्त सभागार में बैठक लेंगे। इस बैठक में आगरा मंडल के भाजपा पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा भी करेंगे। रविवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बैठक की तैयारियाें में लगे रहे।

एसआईआर को लेकर प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा है। वहीं भाजपा भी अपने बूथ लेबल एजेंट और संयोजकों के माध्यम से घर-घर घंटी बजा रही है। शुक्रवार को प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने समीक्षा कर पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। अब सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आ रहे हैं। समन्वय बैठक में वे अन्य विषयों के साथ ही एसआईआर पर गहनता से समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी लेंगे। खेरिया एयरपोर्ट पर वे 3.10 बजे पहुंच जाएंगे। यहां से सीधे मुख्यमंत्री आयुक्त सभागार पहुंचेंगे। 4.30 बजे तक बैठक करने के बाद वे वापस खेरिया एयरपोर्ट जाएंगे और यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।