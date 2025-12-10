Language
    आगरा के शाह मार्केट में बाइक टकराने पर युवकों का हंगामा, फायरिंग कर फैलाई दहशत; दो गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    आगरा के शाह मार्केट में बाइक टकराने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। गोली दुकान पर काम करन ...और पढ़ें

    गोली चलने के बाद शाह मार्केट में पहुंची पुलिस। वीडियो से ली तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शाह मार्केट में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। एक युवक ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी, गोली एक दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की कनपटी को छूते हुए निकल गई और दीवार में टकरा गई।

    दुकानदार आशीष गुप्ता के अनुसार बाइक खड़ी करने के दौरान एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई थी। इसका विरोध करने पर दुकान पर काम करने वाले युवक के साथ मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि तीन युवकों ने दुकानदारों से भी हाथापाई करनी शुरू कर दी।

    शाह मार्केट में बाइक टकराने को लेकर मारपीट, युवक ने तमंचे से की फायरिंग


    इसी बीच एक युवक ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर फायर कर दिया। गोली मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की कनपटी को छूते हुए निकली और दुकान की दीवार पर टकरा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
    भीड़ ने मौके से दो युवकों को पकड़ लिया, जबकि एक युवक फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवकों को हिरासत में ले लिया। फरार युवक की तलाश की जा रही है।