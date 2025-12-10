आगरा के शाह मार्केट में बाइक टकराने पर युवकों का हंगामा, फायरिंग कर फैलाई दहशत; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। शाह मार्केट में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। एक युवक ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी, गोली एक दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की कनपटी को छूते हुए निकल गई और दीवार में टकरा गई।

दुकानदार आशीष गुप्ता के अनुसार बाइक खड़ी करने के दौरान एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई थी। इसका विरोध करने पर दुकान पर काम करने वाले युवक के साथ मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि तीन युवकों ने दुकानदारों से भी हाथापाई करनी शुरू कर दी।