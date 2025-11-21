Agra Airport: नए सिविल एन्क्लेव पर काम तेजी से चल रहा, जुलाई 2026 में खुलेगा यात्रियों के लिए
आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर 343 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण 40% पूरा हो गया है। जुलाई 2026 तक इसके खुलने की संभावना है। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, आगरा। खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण 40 प्रतिशत पूरा हो गया है। बाउंड्रीवाल का कार्य तेजी से चल रहा है। 343 करोड़ रुपये से 23 हेक्टेयर में बन रहे एन्क्लेव का निर्माण जुलाई 2026 में पूरा होगा।
डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने शुक्रवार को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जल्द ही एयरपोर्ट के विस्तार और टैक्सी ट्रैक का टेंडर करने पर जोर दिया।
खेरिया एयरपोर्ट का विस्तार पहली बार हो रहा है। धनौली, बल्हेरा और अभयपुरा गांव की 60 हेक्टेयर भूमि की खरीद की गई है। इसमें 23 हेक्टेयर नए सिविल एन्क्लेव और 37 हेक्टेयर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर है।
एन्क्लेव का निर्माण चालू हो चुका है। शुक्रवार दोपहर एक बजे डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने एन्क्लेव का निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट प्रभारी अनूप चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
डीएम ने सिविल टर्मिनल में पेयजल की उपलब्धता, ड्रेनेज व्यवस्था, जल निकास की रिपोर्ट तलब की। एयरपोर्ट का विस्तार होने से यह आगरा वायुसेना स्टेशन की सीमा से बाहर आ जाएगा। धनौली गांव की तरफ भव्य गेट बनेगा।
धनौली रोड का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण होगा। जिलाधिकारी ने धनौली गांव को जाने वाले वर्तमान रोड की भी जानकारी ली। रोड का भी निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अप्रोच रोड का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं बाउंड्रीवाल का निर्माण चल रहा है।
यह होंगी सुविधाएं
- 1400 यात्रियों की क्षमता युक्त वातानुकूलित टर्मिनल भवन।
- मल्टीलेवल कार पार्किंग।
- 19 यात्री चेक-इन सुविधा काउंटर्स स्थापित होंगे।
- यात्री टर्मिनल भवन में यात्रियों के लिए डिजी यात्रा और सेल्फ चेक-इन की भी सुविधा।
- 9 विमानों की पार्किंग क्षमता वाला एप्रन होगा।
- हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा।
- 33 चार्जिंग प्वाइंट्स बनाए जाएंगे, इससे इलेक्ट्रिक वाहन जल्द चार्ज हो सकेंगे।
- टर्मिनल भवन से एयरक्राफ्ट में सीधे प्रवेश की यात्री बोर्डिंग सुविधा भी होगी।
