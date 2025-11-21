Agra Airport: नए सिविल एन्क्लेव पर काम तेजी से चल रहा, जुलाई 2026 में खुलेगा यात्रियों के लिए

जागरण संवाददाता, आगरा। खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण 40 प्रतिशत पूरा हो गया है। बाउंड्रीवाल का कार्य तेजी से चल रहा है। 343 करोड़ रुपये से 23 हेक्टेयर में बन रहे एन्क्लेव का निर्माण जुलाई 2026 में पूरा होगा।

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने शुक्रवार को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जल्द ही एयरपोर्ट के विस्तार और टैक्सी ट्रैक का टेंडर करने पर जोर दिया।

खेरिया एयरपोर्ट का विस्तार पहली बार हो रहा है। धनौली, बल्हेरा और अभयपुरा गांव की 60 हेक्टेयर भूमि की खरीद की गई है। इसमें 23 हेक्टेयर नए सिविल एन्क्लेव और 37 हेक्टेयर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर है।

एन्क्लेव का निर्माण चालू हो चुका है। शुक्रवार दोपहर एक बजे डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने एन्क्लेव का निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट प्रभारी अनूप चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

डीएम ने सिविल टर्मिनल में पेयजल की उपलब्धता, ड्रेनेज व्यवस्था, जल निकास की रिपोर्ट तलब की। एयरपोर्ट का विस्तार होने से यह आगरा वायुसेना स्टेशन की सीमा से बाहर आ जाएगा। धनौली गांव की तरफ भव्य गेट बनेगा।

धनौली रोड का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण होगा। जिलाधिकारी ने धनौली गांव को जाने वाले वर्तमान रोड की भी जानकारी ली। रोड का भी निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अप्रोच रोड का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं बाउंड्रीवाल का निर्माण चल रहा है।