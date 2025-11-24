ताज नगरी में सिटी यूनियन बैंक ने किया नई शाखा का उद्घाटन

जासं, आगरा। देश के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से गिने जाने वाले सिटी यूनियन बैंक अब उत्कृष्ट बैंकिंग की सुविधा लेकर पहुंच गए हैं ताज नगरी आगरा में। देशभर में अपनी पकड़ जमाने के बाद सिटी यूनियन बैंक ने अपनी 900वीं शाखा का शुभारंभ किया है संजय पलेस में।

इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर समीर अग्रवाल उपस्थित रहे। साथ ही सिटी यूनियन बैंक की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय आनंद आर और वी रमेश उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। सिटी यूनियन बैंक ने पिछले 122 साल से देश के 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग की सारी सुविधाएं प्रदान करके उनके विश्वास को जीत लिया है। यहां साधारण उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारियों तक हर किस्म के ग्राहकों के लिए अलग-अलग आर्थिक योजनाओं की सुविधा उपलब्ध है। आगरा के स्थानीय उद्योगों की वित्तीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।