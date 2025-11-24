ताज नगरी में सिटी यूनियन बैंक ने किया नई शाखा का उद्घाटन
सिटी यूनियन बैंक ने आगरा के संजय प्लेस में अपनी 900वीं शाखा का उद्घाटन किया। यह बैंक पिछले 122 वर्षों से ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान कर रहा है। बैंक सामान्य उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारियों तक सभी के लिए विभिन्न आर्थिक योजनाएँ प्रदान करता है। इस वित्तीय वर्ष में बैंक की शुद्ध ब्याज आय में भी वृद्धि हुई है। बैंक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
जासं, आगरा। देश के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से गिने जाने वाले सिटी यूनियन बैंक अब उत्कृष्ट बैंकिंग की सुविधा लेकर पहुंच गए हैं ताज नगरी आगरा में। देशभर में अपनी पकड़ जमाने के बाद सिटी यूनियन बैंक ने अपनी 900वीं शाखा का शुभारंभ किया है संजय पलेस में।
इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर समीर अग्रवाल उपस्थित रहे। साथ ही सिटी यूनियन बैंक की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय आनंद आर और वी रमेश उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। सिटी यूनियन बैंक ने पिछले 122 साल से देश के 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग की सारी सुविधाएं प्रदान करके उनके विश्वास को जीत लिया है। यहां साधारण उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारियों तक हर किस्म के ग्राहकों के लिए अलग-अलग आर्थिक योजनाओं की सुविधा उपलब्ध है। आगरा के स्थानीय उद्योगों की वित्तीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सिटी यूनियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगरा वासियों का आभार व्यक्त किया और नगर के सबसे पसंदीदा बैंकिंग पार्टनर बनने की प्रतिबद्धता जताई। इस वित्तीय वर्ष में सिटी यूनियन बैंक हजार शाखा खोलने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। साथ ही डिजिटल बैंकिंग में और तेजी लाने के लिए एवं ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकिंग सुविधा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सिटी यूनियन बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 15 प्रतिशत बढ़कर 1292 करोड रुपए और प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 636 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
