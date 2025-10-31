Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में 6 साल का बच्चा खेलते-खेलते कुएं में गिरा, बचाव कार्य शुरू; मौके पर पहुंचे अफसर

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:05 PM (IST)

    आगरा के किरावली में एक छह साल का बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित किया। कुआं गहरा है और बच्चे के गाद में फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड पानी निकालकर बच्चे की तलाश कर रही है। स्थानीय युवक मदद के लिए आगे आया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। किरावली क्षेत्र के ग्राम बाकंदा खास में शुक्रवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खेत पर पिता के साथ गया छह वर्षीय मासूम रिहांश खेलते समय अचानक पास ही बने कुएं में गिर गया।

    मासूम के कुएं में गिरते की सूचना से घर में में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी।

    ग्रामीणों के अनुसार कुआं काफी गहरा है, जिसमें पानी के नीचे गाद (मिट्टी) जमी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चा कुएं के भीतर गाद में फंस गया है।

    सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार राजपाल सिंह, राजस्व निरीक्षक संजय गुप्ता, लेखपाल संदीप सोनकर, थाना पुलिस और मुख्य फायर ऑफिसर डीके सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

    अग्निशमन दल की टीम ने तत्काल ट्रैक्टर कपलिंग की मदद से कुएं का पानी निकालने का कार्य शुरू किया। पानी का स्तर कम होते ही कुएं के अंदर उतरकर बच्चे की तलाश की तैयारी की जा रही है। इस कार्य के लिए स्थानीय युवक शाहिद खान ने कुएं में उतरने की इच्छा जताई है। टीम ने सुरक्षा उपकरणों के साथ बचाव की रूपरेखा तैयार की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है। गांव के लोग बच्चे की सकुशल सलामती की दुआएं कर रहे हैं। मुख्य फायर ऑफिसर डीके सिंह ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। कुएं का पानी निकालने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी ।अधिकारियों ने भी मौके पर डटे थे।