ताजमहल की सुंदरता में खोये दुनिया के अलग अलग देशों से आए मुख्य न्यायाधीश, बोले...बेहद खूबसूरत

By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta

भूटान, केन्या, मलेशिया, मारीशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीशों ने ताजमहल का दौरा किया। ताजमहल की सुंदरता ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने डेढ़ घंटे से अधिक समय स्मारक में बिताया और आगरा किले का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जैसे स्थलों को देखा। वे दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए थे।

मंगलवार को ताजमहल देखने पहुंचे विभिन्न देशों के मुख्य न्यायाधीश।