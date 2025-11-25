ताजमहल की सुंदरता में खोये दुनिया के अलग अलग देशों से आए मुख्य न्यायाधीश, बोले...बेहद खूबसूरत
भूटान, केन्या, मलेशिया, मारीशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीशों ने ताजमहल का दौरा किया। ताजमहल की सुंदरता ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने डेढ़ घंटे से अधिक समय स्मारक में बिताया और आगरा किले का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जैसे स्थलों को देखा। वे दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए थे।
जागरण संवाददाता, आगरा। भूटान, केन्या, मलेशिया, मारीशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश मंगलवार को ताजमहल की सुंदरता पर मुग्ध नजर आए। डेढ़ घंटे से अधिक समय तक ताजमहल में वह रहे और स्मारक के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी दिखाई।
दिल्ली से सड़क मार्ग से आया प्रतिनिधिमंडल सुबह 11:15 बजे ताजमहल पहुंचा और करीब डेढ़ घंटे तक स्मारक में रहा। इसके बाद सभी ने आगरा किला देखा। एक घंटे की आगरा किला की यात्रा में उन्होंने दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जहांगीरी महल समेत अन्य स्मारक देखे।
शाम को ही दल वापस दिल्ली लौट गया। यह सभी दिल्ली में हुए दुनिया के मुख्य न्यायाधीशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए थे।
