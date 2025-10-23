Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छठ पूजा स्पेशल: रेलवे ने चलाई 56 विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

    By Ali Abbas Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    छठ पूजा के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 56 विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। यह पहल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वे आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकें और त्योहार मना सकें। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। छठ पूजा पर रेलवे ने यात्रियाें के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढाई गई है। रेलवे द्वारा 56 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेनें आगरा के अलग-अलग स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। इन विशेष ट्रेनों में बिहार व अन्य स्थानों की ओर जाने वाले यात्रियों को सीट मिल सकेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेष ट्रेनों में कोच की संख्या भी बढाई गई है। दीपावली पर रेलवे द्वारा कई विशेष ट्रेनें चलाई गईं, इसके बाद भी यात्रियों को टिकट के लिए परेशानी हुई थी। अधिकांश ट्रेनों में नो रूम की स्थिति थी।

    छठ पूजा से पहले बिहार जाने वाले लोगों के सामने भी यही स्थिति है। स्लीपर से सामान्य कोच तक में यात्रियों की भरमार है। उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। आगरा से होकर 56 विशेष ट्रेनें जाएंगी।

    जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पहले से ही 52 ट्रेनें संचालित की जा रही थीं। जो आगरा कैंट, ईदगाह, फोर्ट से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों में जाती हैं। रेलवे की ओर से चार और विशेष ट्रेन शुरू की गई हैं। यह ट्रेनें आगरा से बिहार की ओर जाने वाली हैं, जो अलग-अलग रेलमार्गों के साथ अन्य मार्गों पर भी चलेंगी।

    ये है प्रमुख ट्रेनें

    • एसएमवीटी बेंगलुरू-मुजफ्फरपुर-एसएमवीटी बेंगलुरू एक्सप्रेस
    • एसएमवीटी से दरभंगा-बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस
    • गांधीधाम-सियालदाह एक्सप्रेस
    • सियालदाह-गांधीधाम एक्सप्रेस
    • बांद्रा-बरौनी एक्सप्रेस
    • बरौनी-बांद्रा एक्सप्रेस
    • दौराई-समस्तीपुर एक्सप्रेस
    • भगत की कोठी-दानापुर एक्सप्रेस
    • दानापुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस
    • हावड़ा-खातीपुरा एक्सप्रेस
    • खातीपुरा-हावडा एक्सप्रेस
    • जोधपुर-कोलकाता एक्सप्रेस
    • कोलकाता-जोधपुर एक्सप्रेस