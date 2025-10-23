छठ पूजा स्पेशल: रेलवे ने चलाई 56 विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, आगरा। छठ पूजा पर रेलवे ने यात्रियाें के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढाई गई है। रेलवे द्वारा 56 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेनें आगरा के अलग-अलग स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। इन विशेष ट्रेनों में बिहार व अन्य स्थानों की ओर जाने वाले यात्रियों को सीट मिल सकेगी।

विशेष ट्रेनों में कोच की संख्या भी बढाई गई है। दीपावली पर रेलवे द्वारा कई विशेष ट्रेनें चलाई गईं, इसके बाद भी यात्रियों को टिकट के लिए परेशानी हुई थी। अधिकांश ट्रेनों में नो रूम की स्थिति थी।

छठ पूजा से पहले बिहार जाने वाले लोगों के सामने भी यही स्थिति है। स्लीपर से सामान्य कोच तक में यात्रियों की भरमार है। उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। आगरा से होकर 56 विशेष ट्रेनें जाएंगी।

जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पहले से ही 52 ट्रेनें संचालित की जा रही थीं। जो आगरा कैंट, ईदगाह, फोर्ट से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों में जाती हैं। रेलवे की ओर से चार और विशेष ट्रेन शुरू की गई हैं। यह ट्रेनें आगरा से बिहार की ओर जाने वाली हैं, जो अलग-अलग रेलमार्गों के साथ अन्य मार्गों पर भी चलेंगी।



ये है प्रमुख ट्रेनें