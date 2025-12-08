Language
    Stock Market में निवेश व लुभावने पैकेज का दिया लालच, ठग लिए तीन लोगों से 36.37 लाख

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    आगरा में साइबर ठगों ने तीन लोगों को Stock Market में निवेश और आकर्षक पैकेज का लालच देकर 36.37 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ितों को टेलीग्राम और फेसबुक के ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। साइबर ठग लोगों को कम समय में लाखों रुपये कमाने का लालच देकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर थाना पुलिस ने जांच के बाद साइबर ठगी के तीन मुकदमे दर्ज किए हैं।

    किसी को स्टाॅक में निवेश का झांसा दिया गया। किसी को लुभावने पैकेज का लालच देकर ठगा गया। साइबर ठगी के तीन मामलों में ठगों ने कुल 36.37 लाख रुपये की ठगी की है।

    साइबर ठगों ने जुलाई महीने में गढ़ी भदौरिया शाहगंज निवासी काजल कैम को अपना शिकार बनाया। पीड़िता के अनुसार उनके फेसबुक एकाउंट पर एक लिंक आया। इसलिए से वह टेलीग्राम से जुड़ गईं।

    एक स्टाॅक पूरा करने पर 50 रुपये कमाने की जानकारी दी गई। वह साइबर ठगों के झांसे में आ गईं। शुरुआत में टास्क पूरा होने पर रुपये भी मिले। साइबर ठगों ने झांसा देकर कई बार में 12 लाख 96600 रुपये जमा करा लिए।

    ठगी की जानकारी होने पर पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत की। आवास विकास सेक्टर चार बोदला निवासी आयुषि पांडेय के साथ मार्च महीने में ठगी हुई। स्टाॅक में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने अलग-अलग बार में सात लाख 35386 रुपये जमा करा लिए।

    रुपये निकालने का प्रयास किया तो 3.35 लाख रुपये टैक्स के मांगे गए। इस पर ठगी की जानकारी हुई। इस पर साइबर थाने में शिकायत की।

    सिकंदरा के शुभम तिवारी अक्टूबर महीने में साइबर ठगी का शिकार हुए। वह टेलीग्राम के माध्यम से एक ग्रुप में जुड़ गए। ग्रुप में बताया गया कि कंपनी ट्रैवल बुकिंग का काम करती है। उन्हें कंपनी की एप का आइडी पासवर्ड दिया गया।

    झांसे में लेकर उनसे पहले 10100 रुपये जमा कराए। उनके एप में सौ मिलियन रुपये पूरे होने की जानकारी दी गई। उन्हें अन्य तरह के भी प्रलोभन दिए गए। साइबर ठगों के झांसे में आकर उन्होंने अलग-अलग बार में 16 लाख 5985 रुपये जमा करा लिए।

    ठगी की जानकारी होने पर पुलिस ने साइबर थाने में शिकायत की। इंस्पेक्टर रीता यादव ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर जांच के बाद साइबर ठगी के तीन मामले दर्ज किए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।