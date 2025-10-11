Language
    आगरा के चार्टर्ड अकाउंटेंट से नोएडा में जमीन के नाम पर 47.5 लाख की ठगी, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज

    By Avinash Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:36 AM (IST)

    आगरा में जमीन बेचने के नाम पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 47.5 लाख रुपये की ठगी हुई। आरोपियों ने नोएडा में जमीन दिखाने के बाद किश्तों में पैसे लिए। पीड़ित को धोखाधड़ी का पता तब चला जब जमीन किसी और की निकली। जिसके बाद पीड़ित ने चेक का भुगतान रुकवाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। नोएडा में जमीन बेचने के बहाने शातिरों ने संजय प्लेस क्षेत्र में कार्यरत चार्टड अकाउंटेंट से 47.5 लाख रुपये की ठगी कर ली। जमीन आरोपितों की न होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने सही समय पर 50 लाख रुपये के चेक का भुगतान रुकवाया। खाते में दी गई 24 लाख रुपये की राशि होल्ड कराने को साइबर सेल में शिकायत की। पीड़ित की तहरीर पर थाना हरीपर्वत पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।

    पीड़ित बल्केश्वर के आलोक अग्रवाल का संजय प्लेस में कार्यालय है। उनका आरोप है कि 18 अगस्त 2025 को अनुराग गुप्ता, विकास, मि. गुप्ता, कमल अग्रवाल और कबिन्द्र नाम के पांच लोगों ने मुलाकात की। नोएडा के चूहड़पुर खादर में जमीन दिखायी और उसे बेचने का झांसा दिया। जमीन देखने के बाद उन्होंने दो लाख रुपये नकद लिए और बदले में टोकन रसीद ली।

    इसके बाद चार सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एक रेस्टोरेंट में बैठकर उक्त लोगों ने उनकी पत्नी के सामने 24 लाख रुपये कबिन्द्र के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए और 21.5 लाख रुपये नकद और 50 लाख रुपये का एक चेक लेकर जल्द बैनामा कराने की बात कही।

    इसके बाद कई बार बैनामा की कहने पर भी आरापितों से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो उन्हें धोखाधड़ी का शक हुआ। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपितों के पास कोई जमीन नहीं है और वे जालसाज हैं। किसी और की जमीन दिखाकर उनसे रुपये ठग लिए हैं।

    इसके बाद उन्होंने पहले बैंक से चेक का भुगतान रुकवाया और फिर दी गई राशि होल्ड कराने के लिए साइबर सेल में शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई के लिए थाना हरीपर्वत में तहरीर दी। इंस्पेक्टर नीरज शर्मा ने बताया, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।