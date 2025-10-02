Language
    आगरा फोर्ट की पार्किंग में खड़े थे तीन नेपाली, एसटीएफ को हुआ शक तो ली तलाशी... थैले में मिली चार करोड़ की चरस

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:35 AM (IST)

    एसटीएफ आगरा ने एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है जो नेपाल का नागरिक है। उसके पास से 7.970 किलो चरस बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है। पता चला कि उसे पार्सल पहुंचाने के लिए 5000 रुपये मिलते थे और वह पहले भी दो बार आगरा में पार्सल दे चुका है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग के एक सदस्य को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नेपाली नागरिक के पास से 7.970 किलो चरस बरामद की गई है। इसकी कीमत चार करोड़ रुपये के करीब बताई गई है। एसटीएफ गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

    एसटीएफ ने आरोपित के पास से 7.970 किलो चरस बरामद किया

    इंस्पेक्टर एसटीएफ यतींद्र शर्मा ने बताया कि नेपाल से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी होने की सूचना मिली थी। मंगलवार शाम आठ बजे आगरा किला की पार्किंग से रोशन शाह निवासी कलकी तीन काठमांडू नेपाल को गिरफ्तार किया। आरोपित के पास से नेपाल से लाई गई 7.970 किलो चरस बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत चार करोड़ के करीब है।

    आरोपित को पार्सल पहुंचाने के बदले में मिलते थे पांच हजार रुपये

    पूछताछ में पकड़े गए आरोपित ने बताया कि विनय नाम का एक व्यक्ति काठमांडू में शराब पीने के दौरान मिला था। पार्सल पहुंचाने पर उसने प्रति चक्कर पांच हजार रुपये देने की बात कही थी। वह पार्सल रक्सोल बिहार नेपाल बॉर्डर पर नहर के पास देता था। आगरा में कुश नाम के व्यक्ति को रोशन पार्सल देने आता था। इससे पहले वह दो बार पार्सल कुश को दे चुका है।

    इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने बताया कि गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एसटीएफ ने रकाबगंज थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायालय से आरोपित को जेल भेज दिया गया।