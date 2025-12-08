कल शिरडी से आगरा पहुंचेंगी 'श्री साईं बाबा' की चरण पादुका, अंतिम चरण में दिव्य दर्शन की तैयारियां
आगरा में साईं भक्तों के लिए खुशी का मौका है क्योंकि शिरडी से श्री साईं बाबा की चरण पादुका मंगलवार को आ रही हैं। प्रतापपुरा में दो दिन का दिव्य दर्शन क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। साईं भक्तों के लिए आस्था और उल्लास का क्षण निकट है। शिरडी से श्री साईं बाबा की पवित्र चरण पादुका मंगलवार को आगरा आएंगी। श्री साईं चरण पादुका समिति की ओर से प्रतापपुरा स्थित द रमाना ग्रांड में नौ और 10 दिसंबर को दो दिवसीय दिव्य दर्शन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
समिति संयोजक अशोक रैना और अध्यक्ष नितिन कोहली ने बताया कि साईं चरण पादुका शिरडी से रवाना होकर कुरुक्षेत्र होते हुए मंगलवार को आगरा पहुंचेंगी। आगमन होते ही यमुना एक्सप्रेसवे के अंतिम टोल से भव्य स्वागत यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा वाटरवर्क्स, बल्केश्वर चौराहा, साईं धाम मंदिर कमला नगर होते हुए प्रतापपुरा स्थित द रमाना ग्रांड पहुंचेगी।
जहां विधिविधान से स्थापना के बाद दर्शन आरंभ होंगे। स्वागत व्यवस्था के लिए अध्यक्ष राजेश गोयल और महामंत्री संजय सत्यदेव के नेतृत्व में समितियां गठित की गई हैं। मार्ग को सजाया जा रहा है।
श्रद्धालुओं के लिए जलपान, पुष्पवर्षा और भजन-स्मरण की व्यवस्था की जा रही है। आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल, कतारबद्ध दर्शन, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को दिनभर चरण पादुका दर्शन और विशाल भंडारा आयोजन होगा। रात्रि में साईं भजन संध्या होगी।
इसमें प्रसिद्ध भजन गायक निधि कोहली सहित देशभर के ख्यातिप्राप्त कलाकार साईं भजनों से वातावरण को भक्तिरस में सराबोर करेंगे। उपाध्यक्ष लटूरी सिंह और महिला विंग अध्यक्ष दीपा गुरनानी ने बताया कि बुधवार सुबह सात बजे मंगला आरती, 7:30 से दोपहर एक बजे तक श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था रहेगी।
सुरक्षा प्रभारी सचिन मित्तल ने बताया कि शिरडी से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम साथ आ रही है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सीसीटीवी, स्वयंसेवक, बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। समिति ने सभी साईं भक्तों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस दुर्लभ और दिव्य अवसर का पुण्य लाभ अर्जित करने का आग्रह किया है।
