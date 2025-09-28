Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाम बदलकर होटल के कमरा नंबर 101 में रुकता था चैतन्यानंद, क्राइम ब्रांच ने पकड़ने के लिए ऐसे बिछाया जाल

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:01 AM (IST)

    छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने ताजगंज के एक होटल से गिरफ्तार किया। वह शनिवार शाम से होटल में रुका था। दिल्ली पुलिस ने होटल के कमरे में पूछताछ के बाद उसे अपने साथ ले गई। चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली के एक संस्थान में मैनेजर है और उस पर छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाम बदलकर होटल के कमरा नंबर 101 में रुकता था चैतन्यानंद। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा । छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे प्रबंधन संस्थान के मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने देर रात ताजगंज क्षेत्र के होटल से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार शाम से वह होटल में रुका था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित की लोकेशन बुधवार को आगरा में मिली थी। इसके बाद ही पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपित का लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस शनिवार रात तीन बजे ताजगंज क्षेत्र में फतेहाबाद रोड स्थित होटल फर्स्ट में पहुंची। होटल के कर्मचारी भरत ने बताया कि सादा कपड़ों में दिल्ली क्राइम ब्रांच के दो अधिकारी होटल में आए थे।

    ऐसे बिछाया जाल

    रजिस्टर की एंट्री देखने के बाद वे होटल के कमरा नंबर 101 में रुके स्वामी पार्थसारथी के पास पहुंचे। कमरे में करीब 15 मिनट तक रुककर उन्होंने पूछताछ की। इसके बाद वह लगेज के साथ स्वामी पार्थ सारथी को अपने साथ ले गए।

    दिल्ली में बसंत कुंज स्थित शारदा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर पीजी डिप्लोमा कर रहीं छात्राओं ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप लगाए थे। छात्राओं की शिकायत पर संस्थान प्रबंधन ने चार अगस्त को थाने में शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

    रेस्टोरेंट से खाना मंगाया

    चैतन्यानंद ने स्वामी पार्थ सारथी के नाम से होटल के रजिस्टर में एंट्री थी। वह शनिवार शाम चार बजे होटल में पहुंचे थे। रात में रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था। उनसे मिलने कोई होटल में नहीं आया। होटल के कर्मचारियों के स्वामी पार्थ सारथी के कारनामों की कोई जानकारी नहीं थी। क्राइम ब्रांच देर रात ही चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी काे अपने साथ ले गई।

    आगरा पुलिस अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर रही। इंस्पेक्टर ताजगंज जसवीर सिंह सिरोही का कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। गिरफ्तारी की भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।