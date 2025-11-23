Language
    DBRAU: CCTV में बोल बोल कर नकल कराते दिखाई दिए शिक्षक, पर्यवेक्षक नियुक्त

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:35 AM (IST)

    मैनपुरी के शांति देवी महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान नकल कराने की आशंका जताई गई है। सीसीटीवी फुटेज में शिक्षकों की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर जांच कमेटी गठित की गई है। सामूहिक नकल की पुष्टि होने पर परीक्षा केंद्र निरस्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयासरत है और आगे की परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

    डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विवि।

    जागरण संवाददाता, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं के बीच हो रही परीक्षा में पहले ही दिन शुक्रवार को शांति देवी महाविद्यालय मैनपुरी में बोल बोल कर नकल कराई गई। शनिवार को सीसीटीवी की जांच में सामूहिक नकल की आशंका पर जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। वहीं, आगे की परीक्षा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

    शांति देवी महाविद्यालय मैनपुरी में प्रथम पाली की परीक्षा में नकल कराने की आशंका


    विश्वविद्यालय की आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा सहित चार जिलों के 275 केंद्र और प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की स्वकेंद्र पर परीक्षा कराई जा रही है। पहले दिन की परीक्षा अव्यवस्था के बीच हुई। विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम में परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी को लिंक किया गया है, जिससे परीक्षा के दौरान नजर रखी जा सके। मगर, पहले दिन सीसीटीवी की निगरानी भी नहीं हो सकी।

    सीसीटीवी की होगी जांच

    परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि शांति देवी महाविद्यालय मैनपुरी में शुक्रवार कोसुबह आठ से 10 बजे की पहली पाली में स्नातक तृतीय सेमेस्टर वाणिज्य की परीक्षा थी। सीसीटीवी में परीक्षा कक्ष में शिक्षकों की गतिविधि संदिग्ध लगी, आशंका है कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को बोल बोल कर नकल कराई जा रही थी। पहली पाली के सीसीटीवी सुरक्षित कर लिए गए हैं।


    सामूहिक नकल कराने की पुष्टि होने पर केंद्र किया जाएगा निरस्त

    शांति देवी महाविद्यालय की आगे की परीक्षा के लिए श्री चित्रगुप्त पीजी कॉलेज, मैनपुरी के डॉ. अरविंद कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये अपनी मौजूदगी में आगे की परीक्षाएं कराएंगे। वहीं, जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं को देखेंगे, एक जैसे उत्तर मिलने और सामूहिक नकल की पुष्टि होने पर शांति देवी महाविद्यालय केंद्र को निरस्त किया जाएगा।

    सीसीटीवी से नहीं जुड़े सभी केंद्र


    विश्वविद्यालय की परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए सीसीटीवी से निगरानी की जानी है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा स्वकेंद्रों पर हो रही है, ऐसे में करीब 600 कालेजों के सीसीटीवी विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से लिंक किए जाने हैं। मगर, बड़ी संख्या में कालेजों ने अपने सीसीटीवी विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से लिंक नहीं किए हैं।

    दूसरे दिन की परीक्षा में भी रही अव्यवस्था

    विश्वविद्यालय की दूसरे दिन की परीक्षा में भी अव्यवस्था रही। कई केंद्रों पर छात्र देरी से पहुंचे, प्रवेश पत्र भी छात्रों ने कालेज पहुंचकर लिए। मगर, पहले दो दिन की परीक्षा कम छात्र संख्या वाले विषयों की थी इसलिए समस्या नहीं आई। दूसरे दिन भी सुबह आठ से 10, दोपहर 11 से एक बजे और तीसरी पाली में दोपहर दो से चार बजे की पाली में परीक्षा हुई।



    दो दिन की छुट्टी के बाद अब 25 को परीक्षा

    विश्वविद्यालय में अब दो दिन परीक्षा नहीं है। रविवार के बाद सोमवार की छुटटी है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए दो दिन का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही नकल की रोकथाम के लिए भी सचल दल गठित किए जाएंगे।