कानपुर आगरा हाईवे पर दौड़ती कार बनी आग का गोला, कूदकर लोगों ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, आगरा। कानपुर आगरा हाईवे पर दौड्ती कार में शुक्रवार सुबह में अचानक से आग लग गई। कार में बैठे लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक तो पूरी कार लपटों से घिर चुकी थी।

किसी तरह अंदर बैठे लोगों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में पूरी कार देखते ही देखते राख हो गई। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक रुकने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चंद ही मिनटों में आग इतनी तेज हो गई कि कार धू-धू कर जलने लगी।

टायरों में आग पहुंचते ही जोरदार धमाका भी हुआ। दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के कारण हाईवे पर यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई।

कार फिरोजाबाद से आगरा की ओर आ रही थी। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण शार्ट सर्किट माना जा रहा है।