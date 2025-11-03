Language
    Agra Accident: कैंटर की टक्कर से उड़े कार के परखच्चे, आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर हादसे में एक की मौत; तीन घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:53 AM (IST)

    आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर खंदौली के उजरई में कार और कैंटर की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथरस के धर्मेंद्र भारद्वाज आगरा से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। खंदौली में कार और केंटर की आमने−सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मोके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है।

    शादी में शामिल होने आगरा गए थे


    जिला हाथरस के मितई निवासी धर्मेंद्र भारद्वाज रविवार की शाम को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए अपनी कार से आगरा गए थे। देर रात धर्मेन्द्र शादी से लौट कर वापस अपने घर जा रहे थे। जैसे ही कार से खंदौली के उजरई पर पंहुचे सामने से आ रही कैंटर गाडी से आमने−सामने की भिंडत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

     

    एक कार सवार की मौके पर ही मौत

     

    वहीं कार में सवार चार में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। कार मालिक धर्मेंद्र सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया। धर्मेन्द्र के साथ कार में सवार मृतक सहित तीन लोगों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। पुलिस का अनुमान है कि कार मालिक ने आगरा से हाथरस के लिए सवारिया बैठाई हो।