Agra जिला अस्पताल की लाइन में लगा रहा Cabinet Minister का भाई, जब तक नंबर आया; तब तक हो गई मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। पेट दर्द और बेचैनी होने पर शनिवार को जिला अस्पताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई की खून के नमूने देने के लिए लाइन में खड़े- खड़े तबीयत बिगड़ गई। कर्मचारी उन्हें इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, डाक्टरों की टीम 45 मिनट तक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) सीपीआर और शाक (डिफिब्रिलेशन) देने में जुटी रही। मगर, उन्हें बचाया नहीं जा सका।

हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई बेलनगंज के रहने वाले 61 वर्ष के जूता कारखाना संचालक भाई उमेश कुमार पेट दर्द और बेचैनी होने पर अकेले ही स्कूटर से दोपहर में जिला अस्पताल पहुंचे। उनके परिचित कर्मचारी ने डा. आशीष मित्तल को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा।

बेचैनी होने पर ब्लड प्रेशर की जांच कराई, ब्लड प्रेशर 169 होने पर ईसीजी और खून की जांच कराने के लिए भेज दिया। भूतल पर कमरा नंबर 16 में ईसीजी कराया, ईसीजी से हार्ट अटैक का पता नहीं चला, इसके बाद खून की जांच कराने के लिए बगल में स्थित कमरा नंबर तीन के बाहर लाइन में लग गए।

दोपहर एक बजे अचानक से तबीयत बिगड़ने वे गिर गए, कर्मचारी उन्हें इमरजेंसी लेकर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री के भाई होने के चलते डाक्टरों की टीम इमरजेंसी में पहुंच गई। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डा. आरके अरोड़ा ने बताया कि सीपीआर दिया गया, दिल की धड़कन नहीं आ रही थी इसके लिए शाॅक दिया गया लेकिन धड़कन नहीं लौटी। हार्ट अटैक से मौत हो गई।



