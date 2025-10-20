मौत के बाद ससुराल वाले कर रहे थे अंतिम संस्कार, तभी पहुंच गई पुलिस... पति सहित चार पर केस

जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज के पथौली में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु के बाद ससुरालीजन बिना किसी को सूचना दिए श्मशान घाट में गुपचुप अंतिम संस्कार कर रहे थे। सही समय पर मायका पक्ष को जानकारी हो गई। शिकायत पर पुलिस ने जलती चिता से शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोप, दहेज की मांग कर परेशान किया जाने लगा नैनाना जाट सदर निवासी आकाश ने बताया कि उनकी बहन ज्योति की शादी 31 अक्टूबर 2017 को पथौली निवासी ब्रजेश पुत्र देशराज से हुई थी। दोनों के एक छह वर्ष की बेटी इशिका और तीन वर्ष का बेटा कुनाल है। शादी के कुछ समय बाद से ससुराल में बहन को दहेज की मांग कर परेशान किया जाने लगा था। 18 अक्टूबर की शाम बहन ने काल कर मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद सात बजे पथौली गांव के एक व्यक्ति का कॉल आया। उसने ब्रजेश, देशराज, देवर छोटू और देवरानी कशिश द्वारा बहन की पीट कर हत्या करने की जानकारी दी।

पुलिस को मौके पर बुलाया आरोपितों के बहन के शव का अंतिम संस्कार करने श्मशान जाने के बारे में बताया। वह तत्काल गांव पहुंचे तो वहां बहन की ससुराल में कोई नहीं था। शमशान जाने के पहले 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस को मौके पर चिता जलती मिली। तत्काल पुलिसकर्मियों ने जलती चिता से शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वजन के चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम की मांग पर सोमवार को पोस्टमार्टम होगा।