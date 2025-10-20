Language
    मौत के बाद ससुराल वाले कर रहे थे अंतिम संस्कार, तभी पहुंच गई पुलिस... पति सहित चार पर केस

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:06 AM (IST)

    आगरा के शाहगंज में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल वाले बिना बताए अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जलती चिता से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मृतका के भाई ने दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विवाहिता की संदिग्ध मौत।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज के पथौली में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु के बाद ससुरालीजन बिना किसी को सूचना दिए श्मशान घाट में गुपचुप अंतिम संस्कार कर रहे थे। सही समय पर मायका पक्ष को जानकारी हो गई। शिकायत पर पुलिस ने जलती चिता से शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    आरोप, दहेज की मांग कर परेशान किया जाने लगा 

     

    नैनाना जाट सदर निवासी आकाश ने बताया कि उनकी बहन ज्योति की शादी 31 अक्टूबर 2017 को पथौली निवासी ब्रजेश पुत्र देशराज से हुई थी। दोनों के एक छह वर्ष की बेटी इशिका और तीन वर्ष का बेटा कुनाल है। शादी के कुछ समय बाद से ससुराल में बहन को दहेज की मांग कर परेशान किया जाने लगा था। 18 अक्टूबर की शाम बहन ने काल कर मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद सात बजे पथौली गांव के एक व्यक्ति का कॉल आया। उसने ब्रजेश, देशराज, देवर छोटू और देवरानी कशिश द्वारा बहन की पीट कर हत्या करने की जानकारी दी।

     

    पुलिस को मौके पर बुलाया

     

    आरोपितों के बहन के शव का अंतिम संस्कार करने श्मशान जाने के बारे में बताया। वह तत्काल गांव पहुंचे तो वहां बहन की ससुराल में कोई नहीं था। शमशान जाने के पहले 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस को मौके पर चिता जलती मिली। तत्काल पुलिसकर्मियों ने जलती चिता से शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वजन के चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम की मांग पर सोमवार को पोस्टमार्टम होगा।

    मामले में मृतका के भाई आकाश का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की बात कह रही है। इंस्पेक्टर विरेश पाल गिरि ने बताया पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।