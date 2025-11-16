यूपी के इस शहर में 10 करोड़ से डेवलप होगा पार्क, लगेगी भगवान बुद्ध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा

जागरण संवाददाता, आगरा। बुद्धा पार्क का सुंदरीकरण कार्य शुरू हो गया है। कालिंदी विहार सौ फुटा रोड शाहदरा के पास स्थित इस पार्क पर नगर निगम 10 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इसके तैयार होने के बाद शहरवासियों को एक और हराभरा व आधुनिक विश्राम स्थल मिल सकेगा। पार्क में भगवान बुद्ध की 20 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी।

शहर का पहला खत्ताघर शाहदरा में बना था। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने पार्क का पहली बार सुंदरीकरण कराया था। सुरक्षा को देखते हुए पार्क के चारों तरफ लोहे की बैरीकेडिंग और एंट्री गेट लगाया गया था। सपा सरकार ने पार्क के निर्माण का कार्य बंद करा दिया था।