    आगरा से 1.80 लाख BSP कार्यकर्ता क्यों जाएंगे लखनऊ? टिकट को लेकर भी पता चल गई ये बात

    By Ajay Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:23 PM (IST)

    बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में 9 अक्टूबर को होने वाली रैली के लिए आगरा से 1.80 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं को लाने के लिए बस वाहन और ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है।

    आगरा की नौ विधानसभा से 1.80 लाख बसपा कार्यकर्ता जाएंगे लखनऊ

    जागरण संवाददाता, आगरा। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बसपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। नौ अक्टूबर को लखनऊ में बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर होने जा रही रैली में आगरा से 1.80 लाख कार्यकर्ता और बसपा समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य है। 363 बस, 3500 छोटे वाहन और ट्रेन से आठ अक्टूबर की शाम को कार्यकर्ता लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इसके लिए हर विधानसभा में आठ कमेटी बनाई गई हैं।

    बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आगरा की हर विधानसभा से 20 हजार लोगों को लखनऊ ले जाने का लक्ष्य दिया गया है। नौ विधानसभा हैं। हर विधानसभा में 40 सेक्टर हैं, दो विधानसभा को तीन जोन में बांटा गया है और हर विधानसभा में आठ कमेटी बनाई गई हैं।

    बसपा जिलाध्यक्ष विमल वर्मा ने बताया कि आठ अक्टूबर की शाम को 363 बस, हर सेक्टर से 10-10 छोटे वाहन और ट्रेन से हर विधानसभा से 20 हजार लोग जाएंगे। आगरा की नौ विधानसभा से 1.80 लोगों को लखनऊ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

    बसपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बामसेफ और बीबीएफ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, लखनऊ रैली के लिए वाहन और खाने का इंतजाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपने स्तर से करने के लिए कहा गया है।

    भीड़ जुटाने में छूट रहे पसीने, टिकट की उम्मीद

    बसपा पदाधिकारियों को 1.80 लाख कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने में भी पसीने छूट रहे हैं। इसके लिए हर विधानसभा प्रभारी को लक्ष्य दिया गया है। साथ ही रैली में भीड़ जुटाने से विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद भी जगाई जा रही है। बसपा के पुराने कार्यकर्ता जो दूसरे दलों में चले गए हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है।