आगरा से 1.80 लाख BSP कार्यकर्ता क्यों जाएंगे लखनऊ? टिकट को लेकर भी पता चल गई ये बात

जागरण संवाददाता, आगरा। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बसपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। नौ अक्टूबर को लखनऊ में बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर होने जा रही रैली में आगरा से 1.80 लाख कार्यकर्ता और बसपा समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य है। 363 बस, 3500 छोटे वाहन और ट्रेन से आठ अक्टूबर की शाम को कार्यकर्ता लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इसके लिए हर विधानसभा में आठ कमेटी बनाई गई हैं।

बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आगरा की हर विधानसभा से 20 हजार लोगों को लखनऊ ले जाने का लक्ष्य दिया गया है। नौ विधानसभा हैं। हर विधानसभा में 40 सेक्टर हैं, दो विधानसभा को तीन जोन में बांटा गया है और हर विधानसभा में आठ कमेटी बनाई गई हैं।

बसपा जिलाध्यक्ष विमल वर्मा ने बताया कि आठ अक्टूबर की शाम को 363 बस, हर सेक्टर से 10-10 छोटे वाहन और ट्रेन से हर विधानसभा से 20 हजार लोग जाएंगे। आगरा की नौ विधानसभा से 1.80 लोगों को लखनऊ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।