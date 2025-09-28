अब रुक-रुककर नहीं ताबड़तोड वीडियो स्ट्रीमिंग... यूपी के इस जिले में बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवा शुरू

Language
    By sumit kumar dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:37 PM (IST)

    भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने आगरा जिले में स्वदेशी 4जी सेवा शुरू की है। इस सेवा से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से मजबूती मिलेगी। 50 एमबीपीएस तक की डाउनलोड स्पीड से वीडियो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लेनदेन आसान होंगे। जिले में 483 4जी टावर लगाए गए हैं। यह बीएसएनएल का प्रयास आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है जिससे आगरा आधुनिक डिजिटल युग से जुड़ेगा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने शनिवार से आगरा जिले में स्वदेशी 4जी सेवा की शुरुआत की है। यह कदम जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

    मौजूदा टावरों को अपग्रेड कर नेटवर्क को शहर से लेकर दूरदराज के गांवों तक विस्तार दिया गया है, जिससे निवासियों को हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।

    नई सेवा से डाउनलोड स्पीड 50 एमबीपीएस

    बीएसएनएल मुख्या महाप्रबंधक श्याम सिंह ने बताया नई सेवा से डाउनलोड स्पीड 50 एमबीपीएस तक पहुंच सकती है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग, आनलाइन शिक्षा और डिजिटल लेन-देन को आसान बनाएगी। विशेष रूप से सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में लोगों को पहली बार विश्वसनीय डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। जिले में कुल 483 4जी टावर स्थापित हैं, जो 4,25,964 मोबाइल कनेक्शनों को सपोर्ट करेंगे। यह क्लाउड-बेस्ड सिस्टम भविष्य में 5जी में आसानी से अपग्रेड हो सकेगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

    गांव में तेज इंटरनेट की सुविधा

    अब गांव में भी तेज इंटरनेट से बच्चों की पढ़ाई और व्यापार आसान हो जाएगा। बीएसएनएल का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है, जो आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ेगा।