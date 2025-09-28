अब रुक-रुककर नहीं ताबड़तोड वीडियो स्ट्रीमिंग... यूपी के इस जिले में बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवा शुरू

जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने शनिवार से आगरा जिले में स्वदेशी 4जी सेवा की शुरुआत की है। यह कदम जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मौजूदा टावरों को अपग्रेड कर नेटवर्क को शहर से लेकर दूरदराज के गांवों तक विस्तार दिया गया है, जिससे निवासियों को हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।

नई सेवा से डाउनलोड स्पीड 50 एमबीपीएस

बीएसएनएल मुख्या महाप्रबंधक श्याम सिंह ने बताया नई सेवा से डाउनलोड स्पीड 50 एमबीपीएस तक पहुंच सकती है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग, आनलाइन शिक्षा और डिजिटल लेन-देन को आसान बनाएगी। विशेष रूप से सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में लोगों को पहली बार विश्वसनीय डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। जिले में कुल 483 4जी टावर स्थापित हैं, जो 4,25,964 मोबाइल कनेक्शनों को सपोर्ट करेंगे। यह क्लाउड-बेस्ड सिस्टम भविष्य में 5जी में आसानी से अपग्रेड हो सकेगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।