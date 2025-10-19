BSNL दिवाली धमाका: ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, चांदी का सिक्का जीतने का अवसर 

जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दीपावली के अवसर पर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरे ऑफर की घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मात्र 1812 रुपये में एक साल की वैलिडिटी वाला प्लान लांच किया गया, जिसमें अनलिमिटेड कालिंग, प्रतिदिन दो जीबी डाटा, 100 एसएमएस और छह माह का बिटव प्रीमियम पैक मुफ्त है।

कारपोरेट ग्राहकों के लिए 10 नए पोस्टपेड कनेक्शन और एक विभागीय फतह कनेक्शन पर पहले महीने का किराया 10 प्रतिशत छूट के साथ उपलब्ध है।





199 रुपये से अधिक के रिचार्ज पर 2.5 प्रतिशत डिस्काउंट

जनसंपर्क अधिकारी हरीश कुमार ने बताया इसके साथ सेल्फ केयर या बीएसएनएल वेबसाइट से 199 रुपये से अधिक के रिचार्ज पर 2.5 प्रतिशत डिस्काउंट और 485 व 1999 रुपये के रिचार्ज पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 18 से 20 अक्टूबर 2025 को 100 रुपये या अधिक के रिचार्ज पर लकी ड्रा में 10 ग्राम चांदी का सिक्का जीतने का मौका भी है।