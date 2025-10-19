Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BSNL दिवाली धमाका: ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, चांदी का सिक्का जीतने का अवसर 

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    बीएसएनएल ने दीपावली पर उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1812 रुपये में एक साल की वैलिडिटी वाला प्लान है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा शामिल है। कारपोरेट ग्राहकों को नए कनेक्शन पर छूट मिलेगी। 199 रुपये से अधिक के रिचार्ज पर डिस्काउंट और लकी ड्रा में चांदी का सिक्का जीतने का अवसर भी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दीपावली के अवसर पर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरे ऑफर की घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मात्र 1812 रुपये में एक साल की वैलिडिटी वाला प्लान लांच किया गया, जिसमें अनलिमिटेड कालिंग, प्रतिदिन दो जीबी डाटा, 100 एसएमएस और छह माह का बिटव प्रीमियम पैक मुफ्त है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कारपोरेट ग्राहकों के लिए 10 नए पोस्टपेड कनेक्शन और एक विभागीय फतह कनेक्शन पर पहले महीने का किराया 10 प्रतिशत छूट के साथ उपलब्ध है।


    199 रुपये से अधिक के रिचार्ज पर 2.5 प्रतिशत डिस्काउंट 

     

    जनसंपर्क अधिकारी हरीश कुमार ने बताया इसके साथ सेल्फ केयर या बीएसएनएल वेबसाइट से 199 रुपये से अधिक के रिचार्ज पर 2.5 प्रतिशत डिस्काउंट और 485 व 1999 रुपये के रिचार्ज पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 18 से 20 अक्टूबर 2025 को 100 रुपये या अधिक के रिचार्ज पर लकी ड्रा में 10 ग्राम चांदी का सिक्का जीतने का मौका भी है।