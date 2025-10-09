ग्राहक बढ़ते ही बीएसएनएल ने प्लान बदले, डेटा और कॉलिंग के लिए अब जेब करनी होगी ढीली

जागरण संवाददाता, आगरा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने जिले में हाल ही में 4.40 लाख उपभोक्ताओं का आंकड़ा पार किया है। पिछले वर्ष जुलाई से अब तक लगभग एक लाख ग्राहक बीएसएनएल से जुड़े हैं। इसका मुख्य कारण 4जी नेटवर्क का विस्तार है, जो आगरा मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों तक पहुंच चुका है। बीएसएनएल के सस्ते रीचार्ज प्लान ने निजी कंपनियों से ग्राहकों को आकर्षित किया, लेकिन संख्या बढ़ते ही कंपनी ने प्लान महंगे कर दिए।

रीचार्ज प्लान को किया संशोधित, प्लान की वैधता भी घटाई

सार्वजनिक क्षेत्र की 4जी सेवा शुरू होने और निजी कंपनियों के प्लान महंगे होने से बीएसएनएल को फायदा हुआ। आगरा में मई 2025 में एसीईएस इंडिया के साथ एमओयू साइन कर भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर में 4जी कवरेज मजबूत किया गया। इससे ताजमहल पर्यटक क्षेत्र और शहर के व्यस्त इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई।

गत अगस्त में लांच हुए एक रुपये वाले फ्रीडम प्लान ने नए ग्राहकों को 30 दिनों के लिए मुफ्त 4जी, असीमित कॉलिंग, दो जीबी प्रतिदिन डेटा और 100 एसएमएस दिए। आगरा में इस प्लान से हजारों उपभोक्ता अगस्त में ही जुड़े। जून 2025 से 4जी बीटीएस स्थापना तेज होने से रुझान बदला।

बीएसएनएल आगरा पीआरओ हरीश कुमार ने बताया 4जी टावरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र जैसे फतेहाबाद और किरौली में भी कवरेज सुधरा। निजी कंपनियों के टैरिफ बढ़ने से 30 प्रतिशत ग्राहक बीएसएनएल की ओर रुख किए।