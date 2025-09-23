Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क खोदकर बीएसएनएल की लाखों की केबिल चोरी, चोरों को ठेकेदार और कर्मचारी समझते रहे लोग व पुलिस

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:46 AM (IST)

    आगरा में बीएसएनएल केबल चोरी मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगना ने खुद को ठेकेदार बताकर केबल चोरी की। पुलिस ने 15 लाख की केबल और हाइड्रा बरामद किया है जबकि सरगना फरार है। आरोपियों ने केबल को 27 टुकड़ों में काटकर झाड़ियों में छुपा दिया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपित। सौः आगरा पुलिस

    जागरण संवाददाता, आगरा। सरगना ने ठेकेदार बनकर 20 सितंबर की रात चीलगढ़ चौराहे से पीडल्ब्यूडी चौराहे तक पड़ी बीएसएनएल की भूमिगत केबिल को खुदवाकर चोरी कर लिया। आसपास के लोग व गश्त करने वाले पुलिसकर्मी चोरों को बीएसएनएल का ठेकेदार और लेबर समझते रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीओ की ओर से शिकायत करने के बाद पुलिस को भी केबिल चोरी होने की जानकारी हुई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने वारदात में शामिल आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। खुद को ठेकेदार बताने वाला सरगना फरार है। पुलिस ने 15 लाख रुपये कीमत की केबिल और हाइड्रा बरामद किया है।

    सरगना फरार, पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया

    इंस्पेक्टर रकाबगंज सुभाषचंद्र ने बताया कि 21 सितंबर को बीएसएनएल के एसडीओ ने सूचना देकर थाने में चोरों के खिलाफ चीलगढ़ चौराहे से पीडब्ल्यूडी तिराहे तक बिछी भूमिगत 325 मीटर कॉपर केबिल चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था।

    आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिह्नित कर सोमवार को आगरा केसर होटल के पास मजार के पीछे से फैसल निवासी अररिया बिहार, राघवेंद्र निवासी नगला अजब थाना पचोखरा फिरोजाबाद, वाहिद निवासी अररिया विहार, मोहम्मद मुस्लिम व शाहिद निवासीगण बुआपुर शुक्र बाजार थाना कौशांबी आनंद बिहार गाजियाबाद, आमिर निवासी काकड़ कस्बा थाना तिलहर शाहजहांपुर, सागर निवासी हाजी कॉलोनी शास्त्री पार्क जयपुर, असलम निवासी रघुवीर नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया।

    वारदात में प्रयुक्त हाइड्रा और चोरी की गई केबिल बरामद

    वहीं सरगना लाला निवासी नई दिल्ली फरार है। इंस्पेक्टर के अनुसार मैनपुरी के रहने वाले शैलेंद्र का हाइड्रा उनकी मजी से ड्राइवर राघवेंद्र लेकर आया था। अन्य सभी आरोपितों की तलाश की जा रही है। केबिल चोरी करने के लिए खुदाई के लिए इस्तेमाल किया गया हाइड्रा, 15 लाख रुपये कीमत की चोरी हुई केबिल, छह मोबाइल फोन, ब्लैड, आरसी आदि सामान बरामद किया।

    बेचने के लिए 27 टुकड़े

    पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि लाला नाम के व्यक्ति को खुद को बीएसएनएल का ठेकेदार बताकर जमीन के अंदर पड़ी केबिल को हाइड्रा से खुदाई करके निकलवाया। केबिल के 27 टुकड़े करके उन्हें मजार के पास झाड़ियों में छिपा दिया। सोमवार को चोरी की गई केबिल को वाहन में लादकर ले जाने के लिए आए थे।