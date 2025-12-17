Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Podcast Studio बनाने की तैयारी में है Ambedkar University Agra, बनेगी हाईटेक लैंग्वेज लैब भी

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    आगरा के Dr. B.R. Ambedkar University के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ में अत्याधुनिक Podcast Studio बनेगा। भाषा शिक्षण को ...और पढ़ें

    Hero Image

    डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिर्वसिटी आगरा।

    जागरण संवाददाता, आगरा। Dr. B.R. Ambedkar University के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ में अत्याधुनिक Podcast Studio बनाया जाएगा। इसके साथ ही भाषा शिक्षण को प्रभावी और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए हाईटेक लैंग्वेज लैब भी खोली जाएगी।

    इसे लेकर बुधवार को केएमआइ में शिक्षकों के के साथ बैठक की गई। निदेशक प्रो. प्रदीप श्रीधर का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल और व्यावहारिक शिक्षा जरूरी हो गई है। इसे देखते हुए पत्रकारिता एवं जनसंचार के विद्यार्थियों के लिए एक अत्याधुनिक पाॅडकास्ट स्टूडियो तैयार कराया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें विद्यार्थी ऑडियो जर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया, साक्षात्कार कला, स्क्रिप्ट लेखन और प्रस्तुतीकरण का व्यावहारिक प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय एवं विद्यापीठ में आने वाले विशिष्ट अतिथियों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों और सामाजिक चिंतकों के साक्षात्कार रिकाॅर्ड किए जाएंगे।

    जिससे शैक्षणिक सामग्री का एक सशक्त डिजिटल संग्रह भी तैयार होगा। वहीं, हाईटेक लैंग्वेज लैब हिंदी व अन्य भाषाओं के विद्यार्थियों की उच्चारण शुद्धता, श्रवण क्षमता, संवाद कौशल और भाषायी आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक होगी ।

    तकनीक आधारित भाषा शिक्षण से विद्यार्थी लैब की मदद से व्यावसायिक और वैश्विक स्तर पर भी खुद को सक्षम बना सकेंगे। यह लैब भाषाविज्ञान के शोध, अनुवाद और संप्रेषण से जुड़े अध्ययन को भी नई दिशा देगी। बैठक में पल्लवी आर्य, डाॅ. संदीप कुमार, डाॅ. वर्षा रानी, डाॅ. मोहिनी दयाल मौजूद रहीं।