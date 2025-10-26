सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, लड़की के शादी से मना करने पर युवक ने किया ऐसा काम; थाने पहुंचे माता-पिता
आगरा में एक युवती ने इंटरनेट पर एक युवक से दोस्ती की। युवक ने युवती को अमीर जानकर शादी का दबाव डाला और मना करने पर ब्लैकमेल करने लगा। उसने युवती की तस्वीरें प्रसारित कर दीं और रुपये तथा संपत्ति की मांग की। युवक ने घर में घुसकर युवती के माता-पिता को भी धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। इंटरनेट पर सजातीय युवक की प्रोफाइल देखकर युवती ने दोस्ती कर ली। कुछ दिन बातचीत के बाद फोन पर बातें होना शुरू हुईं और फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। युवक ने युवती को धनाढ्य परिवार का देख शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
स्वजन की मर्जी से शादी की बोलकर युवती ने मना किया तो आरोपित ने ब्लैकमेल कर रुपयों और प्रापर्टी नाम करने की मांग की। विरोध करने पर अपने साथ की तस्वीरें प्रसारित कर दीं। तमंचा लेकर घर में घुस गया और खुद को पुलिसकर्मी का बेटा होने की बोलकर माता-पिता को धमकाया। पीड़िता की शिकायत पर ताजगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है।
ताजगंज निवासी युवती ने बताया कि इंटरनेट पर उसकी दोस्ती बिहारी धाम कालोनी, पुष्पांजलि वाटिका, बरौली अहीर के अभिषेक यादव से हुई थी। उसके सजातीय होने के कारण नंबर का आदान प्रदान हुआ और मोबाइल पर बात होने लगी। कुछ समय बाद बाहर मिलना शुरू हो गया। अभिषेक ने साजिशन साथ में फोटो खींच लिए। आरोपित को उसके परिवार के धनाढ्य होने का पता चला। इसके बाद उसने शादी का दबाव बनाया, लेकिन मना कर दिया।
आरोप है कि अभिषेक ने पहले ब्लैकमेल कर रुपये देने और प्रापर्टी को नाम करने की मांग की। इसके बाद उसने फोटो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिए। तीन अक्टूबर को आरोपित उनके अपार्टमेंट में गलत नाम से एंट्री कर आया।
गनीमत रही कि वह घर पर नहीं थी। युवती का आरोप है कि आरोपित ने उसके भाई को काल कर धमकी दी है और परिवार के अन्य रिश्तेदारों का पीछा कर रहा है। इंस्पेक्टर जसवीर सिरोही ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
