भाजपा पार्षद के घर में घुसकर मारपीट, गंगाजल को बिछाई जा रही पाइप लाइन में चौथ मांगने का आरोप
आगरा में भाजपा पार्षद किशन नायक ने रवि गांधी पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पार्षद के अनुसार, रवि गांधी गंगाजल की पाइपलाइन बिछाने के कार्य में बाधा डाल रहा था और चौथ की मांग कर रहा था। विरोध करने पर रवि गांधी और उसके परिवार ने घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। भाजपा पार्षद किशन नायक ने पास में रहने वाले रवि गांधी पर घर में घुसने का आरोप लगाया है। पार्षद का आरोप है कि रवि गांधी क्षेत्र में चल रहे गंगाजल की लाइन बिछाने को जल निगम के कार्य में बाधा डाल रहा है।
उसने एलान किया है कि अगर उसे चौथ नहीं दी तो कार्य नहीं होगा। विरोध करने पर शुक्रवार को आरोपित और उसके परिवार के सदस्यों ने घर में घुसकर मारपीट की।बचाव में आईं पत्नी से भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
पार्षद ने आरोपित और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हरीपर्वत क्षेत्र के नगला धनी में रहने वाले वार्ड संख्या 12 के भाजपा पार्षद किशन नायक ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11.30 बजे वे अपने घर में पूजा कर रहे थे।
तभी पड़ोस में रहने वाला रवि गांधी अपनी पत्नी, तीन बेटों और दो बेटियों के साथ उनके घर पहुंच गए। उनके घर पर पत्थर फेंकते हुए आरोपितों ने उनसे मारपीट की। बचाव में आईं पत्नी से भी मारपीट की।
आरोप है कि रवि गांधी का बेटा चाकू लेकर आया, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया।आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। भाजपा पार्षद का कहना है कि उनकी निगरानी में घर के सामने जल निगम की नल की लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है।
रवि गांधी ने इस कार्य को लेकर कहा कि सरकारी कार्य उनसे पूछकर ही होंगे। उन्हें चौथ दिए बिना कार्य नहीं हो सकता। आरोपित ने बेटी को उठाने और परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी।
पार्षद ने इसकी शिकायत पुलिस आयुक्त से की और पुलिस को साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज भी दिए।
इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
