लाइसेंस से पहले सगे भाइयों ने घर को बनाया पटाखाें का गोदाम, आगरा पुलिस ने पकड़े 800 KG

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली से पहले रिहायशी क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखाें का भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को सिकंदरा के बाद शनिवार को न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र के एक मकान में छापा मारकर दो भाइयों को हिरासत में लेकर 800 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं। दोनों पर विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों का कहना है कि वह हर वर्ष पटाखों की दुकान लगाते हैं। इस बार अच्छे पटाखों के चक्कर में उन्होंने भंडारण किया था।

पुलिस ने छापा मारकर 800 किलोग्राम आतिशबाजी की जब्त एसीपी अक्षय महाडिक ने बताया कि दयालबाग के अमरविहार चौकी क्षेत्र में एक घर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने की सूचना मिली थी। टीम के साथ छापा मारने पर अंकुर अग्रवाल और आकाश अग्रवाल को हिरासत में लिया गया। उनके घर की पहली मंजिल पर बरामदे और कमरों में 800 किलोग्राम से अधिक पटाखे रखे हुए थे। मकान के भूतल पर चार दुकानें भी थीं। इस तरह रिहायशी क्षेत्र में भंडारण से बड़ा हादसा होने की भी संभावना थी।

एसीपी हरीपर्वत संजय महाडिक के नेतृत्व में हुई पूरी कार्रवाई आरोपितों से पटाखों से संबंधित अनुमति और लाइसेंस मांगने पर वह नहीं दिखा सके। दोनों ने तर्क दिया कि वह हर साल पटाखों की दुकान लगाते हैं। लाइसेंस का आवेदन करने की तिथि देर से जारी हुई। तब तक अच्छे पटाखे बिक जाते, इसीलिए उन्हाेंने पटाखे खरीद कर रखे थे। दोनों को पूर्व में हुए हादसों का हवाला देते हुए भंडारण को अवैध होने की जानकारी दी गई। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।