पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की क्राइम कंट्रोल की प्लानिंग: 1803 बीट क्षेत्र बनाए, 3390 पुरुष और 219 महिला पुलिसकर्मी तैनात

जागरण संवाददाता, आगरा। कमिश्नरेट में वर्ष 2024 से लागू बीट पुलिसिंग पर एक बार फिर अधिकारियों का जोर है। पहले की तुलना में 120 बीट क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। कुल 3609 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

दिनभर की गतिविधियों को बीट रजिस्टर में करना होगा दर्ज फरवरी 2024 में आगरा में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड ने बीट पुलिसिंग लागू की थी। उस समय जिलेभर में 1683 बीट क्षेत्र बनाए गए थे। बीट सिपाहियों को बीट पुलिस अफसर बनाया गया था। कमिश्नरेट के अधिकारियों का एक बार फिर इस व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित हुआ है।

बीट क्षेत्र 1803 के लिए 3609 पुलिसकर्मी किए गए हैं तैनात पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देश पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बीट पुलिसिंग को और बेहतर बनाया गया है। पूर्व में जिले में 1683 बीट क्षेत्र थे, वर्तमान में 120 बीट क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। अब कुल बीट क्षेत्र 1803 किए गए हैं। इनमें पुरुष बीट क्षेत्र 1694 व महिला बीट क्षेत्र 109 शामिल हैं। इसके साथ ही 3390 पुरुष व 219 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

बीट पुलिसिंग के अपराध रोकथाम व सतत निगरानी, महिला एवं बालिका सुरक्षा, नागरिक संवाद एवं शिकायतों का निस्तारण व रिकार्ड प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग प्रणाली चार प्रमुख उद्देश्य शामिल किए गए हैं। साइबर व महिला सुरक्षा पर होगी वर्कशॉप, 11 नवंबर को कार्यक्रम आगरा। साइबर व महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अहम पहल की है। लोगों को जागरूक करने के लिए 11 नवंबर को वर्कशाल का आयोजन किया जाएगा। तीन सत्र में आयोजित इस वर्कशाप में विशेषज्ञ बचाव के तरीके बताएंगे। वर्चुअल तरीके से डीजीपी भी जुड़ेंगे।