18 से शुरू होगा बटेश्वर मेला, देखें पूरा शेड्यूल... अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने के डीएम के आदेश
आगरा में बटेश्वर मेला 18 अक्टूबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेगा। जिलाधिकारी ने मेले की तैयारियों की समीक्षा की और अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने के निर्देश दिए ताकि दर्शकों को कोई परेशानी न हो। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पशु व्यापार, और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। समापन 9 नवंबर को कुश्ती के साथ होगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। बटेश्वर मेला 18 अक्टूबर से नौ नवंबर तक आयोजित होगा। मेला में सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। देशभर से पशुओं के क्रेता और विक्रेता आएंगे। सोमवार को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलक्ट्रेट सभागार में मेला की तैयारी की समीक्षा की।
डीएम ने शहर से बटेश्वर व बाह के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसों के संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला देखने जाने वाले लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। बसें नियमित अंतराल में चलनी चाहिए।
नौ नवंबर तक चलेगा मेला, डीएम ने तैयारी की समीक्षा
बैठक में जिला पंचायत, पंचायतीराज विभाग, अग्निशमन विभाग को संबंधित इंतजाम करने के निर्देश दिए। बटेश्वर मेला में घोड़ों का पहुंचना शुरू हो गया है। डीएम ने कहा कि 18 अक्टूबर को मेला का उद्घाटन होगा। 19 से 22 तक पशुओं के पंजीकरण, 23 व 24 को मेला की दुकानों का आवंटन, 25 को टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता, मयूर नृत्यु, रामलीला, चार नवंबर को कबड्डी, सात नवंबर को मैराथन, आठ नवंबर को लंबी कूद, बालिका दौड़ होगी। नौ नवंबर को कुश्ती से मेला का समापन होगा।
सीडीओ प्रतिभा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, एडीएम प्रशासन एबी सिंह, एडीएम प्रोटोकाल प्रशांत तिवारी, अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी उमेश चंद्र मौजूद रहे।
