18 से शुरू होगा बटेश्वर मेला, देखें पूरा शेड्यूल... अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने के डीएम के आदेश

जागरण संवाददाता, आगरा। बटेश्वर मेला 18 अक्टूबर से नौ नवंबर तक आयोजित होगा। मेला में सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। देशभर से पशुओं के क्रेता और विक्रेता आएंगे। सोमवार को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलक्ट्रेट सभागार में मेला की तैयारी की समीक्षा की।

डीएम ने शहर से बटेश्वर व बाह के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसों के संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला देखने जाने वाले लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। बसें नियमित अंतराल में चलनी चाहिए।

बैठक में जिला पंचायत, पंचायतीराज विभाग, अग्निशमन विभाग को संबंधित इंतजाम करने के निर्देश दिए। बटेश्वर मेला में घोड़ों का पहुंचना शुरू हो गया है। डीएम ने कहा कि 18 अक्टूबर को मेला का उद्घाटन होगा। 19 से 22 तक पशुओं के पंजीकरण, 23 व 24 को मेला की दुकानों का आवंटन, 25 को टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता, मयूर नृत्यु, रामलीला, चार नवंबर को कबड्डी, सात नवंबर को मैराथन, आठ नवंबर को लंबी कूद, बालिका दौड़ होगी। नौ नवंबर को कुश्ती से मेला का समापन होगा।