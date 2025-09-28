दीपोत्सव और यमुना आरती होगी खास, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने बटेश्वरनाथ मेला की तारीख का किया एलान

आगरा के जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में बटेश्वर मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। 18 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में दीपोत्सव यमुना आरती रामलीला खेल प्रतियोगिताएं और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम होंगे। बैठक में जीएसटी सुधार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया।

जागरण संवाददाता, आगरा। जिला पंचायत सभागार, बालूगंज में शनिवार को बैठक का आयोजन हुआ। इसमें विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी बटेश्वर मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बार मेले में दीपोत्सव और यमुना आरती खास होगी। जिला पंचायत की बैठक में मेले की तैयारियाें पर की चर्चा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने बताया कि जिला पंचायत द्वारा 18 अक्टूबर से 9 नवंबर तक भव्य, दिव्य और आलौकिक बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दीपोत्सव, यमुना आरती, रामलीला-रासलीला, लोकगायन, खेल प्रतियोगिताएं (मिनी मैराथन, कबड्डी, वालीबॉल, क्रिकेट टूर्नामेंट, दंगल) एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पशु मेले का पंजीकरण 14 अक्टूबर से प्रारंभ होगा।

अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी होगा मेले में आयोजन बैठक में बताया गया कि जिले में खेलों को बढ़ावा देने हेतु जोगरा खुर्द, जैतपुर कलां, किरावली व एत्मादपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही विभिन्न महापुरुषों के नाम पर 15 नवीन क्रीड़ास्थल तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नालियों, शौचालयों और जलाशयों के सौन्दर्यीकरण कार्य भी तेजी से किये जा रहे हैं।

जीएसटी सुधार पर धन्यवाद प्रस्ताव बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लागू किए गए जीएसटी (2) सुधार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। जिला पंचायत का मानना है कि इससे बचत बढ़ेगी, क्रय शक्ति मजबूत होगी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।