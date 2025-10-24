आगरा का बटेश्वर मेला समापन की ओर, अब ऊंटों की बिक्री थमी, अंतिम दौर में घोड़ों की खरीद

पहले बटेश्वर मेला व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र होता था। अब खरीदार ही नहीं दिखते। कई घोड़े बिना बिके वापस ले जाने पड़ रहे हैं।

फकीरा चौधरी, बरेली

इस बार अच्छे नस्ल के घोड़े लाए थे। जिनकी कीमत एक लाख से पांच लाख तक थी, लेकिन मांग बेहद कम रही। अब इन्हीं घोड़ों को लेकर पुष्कर मेला जाएंगे।

अबरार हुसैन, मुरादाबाद

अब पशु व्यापार लगातार घट रहा है। सरकार की ओर से मवेशी व्यापार के लिए ढंग की व्यवस्था नहीं की जा रही। सड़क, पानी और आवास जैसी सुविधाओं की कमी से परंपरा पर असर पड़ रहा है।

सलीम चौधरी, मथुरा

कभी हजारों की संख्या में ऊंट, बैल और गायें आती थीं। दिन-रात व्यापार चलता था, अब दोपहर में ही सन्नाटा छा जाता है।

बबलू चौधरी, बरेली