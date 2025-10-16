आगरा बटेश्वर मेला: ऊंटों में सबसे खास है राम-लक्ष्मण की जोड़ी, कीमत कर देगी हैरान

संवाद सूत्र, जागरण l बटेश्वर/आगरा। पशु मेला अब अपनी रौनक बढ़ाने लगा है। भले ही मेला आधिकारिक रूप से 18 अक्टूबर से शुरू हो, लेकिन ऊंट और घोड़ों की आमद ने मैदान को पहले ही जीवंत बना दिया है। बुधवार को ऊंट बाजार में दूर-दराज से आए पशु व्यापारियों की आवाजाही रही।

ऊंटों की जोड़ी बनी आकर्षण का केंद्र

इनमें राजस्थान के दौसा जिले से आए व्यापारी केशव प्रसाद के ऊंटों का झुंड विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उनके दस ऊंटों में सबसे खास राम-लक्ष्मण नाम की ऊंटों की जोड़ी है, जो न केवल अपने सौंदर्य और ताकत से, बल्कि अपने आपसी प्रेम और स्नेह से भी सबका मन मोह रही है। केशव प्रसाद ने बताया कि इस जोड़ी की कीमत दो लाख रुपये रखी गई है, लेकिन उनकी एक शर्त है, ये दोनों ऊंट अलग-अलग नहीं बिकेंगे। उन्हें एक साथ ही बेचा जाएगा, क्योंकि वे एक-दूसरे से जुदा नहीं रह सकते है।