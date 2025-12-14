सेना में लेफ्टिनेंट बनकर चमके बटेश्वर के अखिलेश सिंह, माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय

संवाद सूत्र, जागरण-बटेश्वर। बटेश्वर क्षेत्र के गोलडांडा गांव निवासी अखिलेश सिंह के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होने से क्षेत्र में हर्ष और गर्व का माहौल है। अखिलेश सिंह ने 13 सितंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड (पीओपी) सफलतापूर्वक पूर्ण कर भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नैनीताल में हु ई अखिलेश की प्रारंभिक शिक्षा अखिलेश सिंह की प्रारंभिक शिक्षा स्कॉलर्स होम, खैरना (नैनीताल) में हुई, जबकि माध्यमिक शिक्षा उन्होंने सैनिक स्कूल घोड़ा एकल, नैनीताल से प्राप्त की। उनके पिता भंवर सिंह राजकीय इंटर कालेज अल्मोड़ा में जीव विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं तथा मूल रूप से किसान परिवार से संबंध रखते हैं। अखिलेश की बहन कृतिका सिंह दिल्ली के वीएमएमसी मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं।