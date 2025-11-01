ताजमहल में टोपी पर भी लगे प्रतिबंध... अखिल भारत हिन्दू महासभा ने किया प्रदर्शन

हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। बाद में महासभा ताजमहल पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि जब सावन के माह में ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने की आशंका को देखते हुए पानी की बोतल पर रोक लगाई जा सकती है तो उसी तरह नमाजियों की टोपी भी प्रतिबंधित की जाए।

जागरण संवाददाता, आगरा। अखिल भारत हिन्दू महासभा ने ताजमहल में नमाज का वीडियो प्रसारित होने के बाद शनिवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता माल रोड स्थित कार्यालय पहुंचे, लेकिन शनिवार होने से कार्यालय बंद था।





एक वीडियो हुआ था वायरल





ताजमहल के उद्यान में प्रतिबंध के बाद भी नमाज पढ़ने का वीडियो शुक्रवार को प्रसारित होने से हिंदू संगठन के पदाधिकारियों में आक्रोश है। उन्होंने ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।

ताजमहल में धार्मिक गतिविधि पर रोक है। ऐसे में ताजमहल के उद्यान में नमाज पढ़ते हुए वीडियो प्रसारित हो रहा है। 29 सेकेंड का वीडियो है, वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है।

योगी यूथ बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष व पक्षकार ताजमहल तेजोमहालय केस कुंवर अजय तोमर का कहना है कि धार्मिक गतिविधि पर रोक का हवाला देकर सावन के महीने में हिंदू संगठनों को जल लेकर ताजमहल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। मगर, ताजमहल के उद्यान में नमाज पढ़ने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह व्यवस्था की नाकामी है इससे माहौल खराब होता है। ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि वीडियो पुराना है। इसकी जांच कराई जाएगी।