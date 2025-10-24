आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कैबिनेट मंत्री के वाहन से टकराया ट्रक, सड़क हादसे में बाल-बाल बचीं बेबी रानी मौर्य
उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गईं। फिरोजाबाद के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ। मंत्री हाथरस से लखनऊ जा रही थीं। हादसे में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वे सुरक्षित हैं और दूसरे वाहन से लखनऊ रवाना हो गईं।
जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, शुक्रवार रात्रि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गईं। बताया जाता है कि कैबिनेट मंत्री ने अपने प्रभारी जनपद हाथरस में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के बाद लखनऊ प्रस्थान किया था।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद जनपद के समीप 56वें किलोमीटर पर कैबिनेट मंत्री के साथ हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ का यातायात एक ही मार्ग से संचालित हो रहा था।
कैबिनेट मंत्री की फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था, अचानक उसका टायर फट गया। जिसके बाद अनियंत्रित होकर वह कैबिनेट मंत्री की गाड़ी से जा टकराया। फॉरच्यूनर चालक की सूझबूझ से हालातों को तत्काल प्रभाव से काबू में करने का पूरा प्रयास किया गया। इस दौरान फॉर्च्यूनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया। हादसे में बाल बाल बचीं कैबिनेट मंत्री दूसरे वाहन में सवार होकर लखनऊ रवाना हो गईं। हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर हादसों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।