प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बार-बार वायरल संक्रमण और एलर्जी की समस्या होती है। वहीं, बच्चे को बुखार आने पर कपड़े उतार दें, पूरे शरीर पर सादा पानी की पटटी रखें, जिससे बुखार 102 फारेनहाइट से ज्यादा ना जाए। तेज बुखार में दौरे पड़ सकते हैं। गुरुवार को दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर कार्यक्रम में बाल रोग विशेषज्ञ डा. एलके गर्ग ने प्रश्नों के उत्तर दिए।



प्रश्न: एक वर्ष का बेटा है, दूध ही पीता है। जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाता है। स्नेहर शर्मा दयालबाग, रोहित शर्मा खंदौली

- छह महीने के बाद बच्चे को घर पर बना खाना, जिसे वह बिन दबाए खा सके, उसे देना चाहिए। इसमें दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी, केला दे सकते हैं। मगर, अधिकांश लोग बच्चों को दूध पिलाते रहते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं और चीनी डाल देते हैं। इससे उसका पेट भर जाता है, लेकिर शरीर में पौषक तत्व नहीं पहुंचते हैं। खाने से जब बच्चे का पेट भर जाए, तब दूध पिलाएं। उसमें पानी ना मिलाएं, चीनी ना डालें। चीनी से कब्ज और पेट की समस्या बनी रहती है।



प्रश्न: सर्दी जुकाम बार-बार हो जाता है, खांसी ठीक नहीं हो रही है। विवेक खंदारी, ललित मोहन शर्मा फतेहाबाद, राजेश खेरागढ़, नैना मुरादाबाद

- जिन बच्चों को एलर्जी है, उनके परिवार में किसी को एलर्जी की समस्या रही है, उनमें मौसम बदलने पर इस तरह की समस्या होती है। धूल कण, प्रदूषक तत्वों से जिन बच्चों को एलर्जी है, वे बाहर जाने पर मास्क पहन सकते हैं। गुनगुना पानी पीएं। डाक्टर के परामर्श से ही दवा लें।



प्रश्न: 11 वर्ष का बच्चा है, मुंह लाल रहता है, छाले हो जाते हैं। शंभू सिंह खंदारी

- यह एसिडिटी की समस्या, गर्म खाना खाने और पेट संबंधी समस्या के कारण हो सकती है। फास्ट फूड के ज्यादा सेवन से भी इस तरह की समस्या होती है। कई बार वायरल संक्रमण में भी छाले हो जाते हैं। मगर, ये पांच से सात दिन में ठीक हो जाते हैं। छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो डाक्टर से परामर्श ले लें।



प्रश्न: तीन वर्ष की बच्ची है, शरीर पर फुंसी निकल आई हैं। नरेंद्र लोहामंडी

- सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने से पसीना आ जाता है। तेज धूप में बिठा देते हैं और हर रोज स्नान नहीं कराते हैं। कपड़े भी नहीं बदलते हैं, इस कारण से यह समस्या हो सकती है। शरीर को साफ रखें। चर्म रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले लें।



प्रश्न: एक वर्ष की बच्ची है, सांस लेने पर सीटी की आवाज आती है। रिक्की कुमार खेरागढ़

- ये फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण हैं। बच्ची को निमोनिया हो सकता है। खुद अपने पास से दवा देने के बजाय डाक्टर से परामर्श ले लें।



प्रश्न: बच्चे का ईएसआर बढ़ा हुआ आया है। विपनेश कुमार शास्त्रीनगर

- लंबी बीमारी, खून की कमी, टीबी, एलर्जी सहित अन्य कारण से ईएसआर बढ़ जाता है। यह किस कारण से बढ़ा है, यह पता चलने के बाद ही इलाज होगा।