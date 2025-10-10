भाई के हत्याकांड की पैरवी करने पर किया जानलेवा हमला, कार में धंसी गोली

संवाद सूत्र, फतेहाबाद। छोटे भाई की हत्या के मामले में पैरवी कर रहे डेरी संचालक पर गुरुवार रात जानलेवा हमला किया गया। हालांकि फायरिंग के दौरान गोली उनकी कार में जा धंसी। घटना के दौरान कार चालक और डेरी संचालक बाल-बाल बच गए।

प्रतापपुरा निवासी रामकुमार उर्फ रामू की कस्बा में डेरी है। वह गुरुवार रात कार से गांव लौट रहे थे। उनके साथ गांव के ही प्रमोद बघेल भी थे। उनकी डेरी के पास ही मोबाइल की दुकान है। रामकुमार ने बताया कि आगरा-फतेहाबाद मार्ग पर प्रतापपुरा जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तभी पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

हमलावर को पहचाना रामकुमार ने बताया कि उन्होंने एक हमलावर पहचान लिया। वह गांव का ही विशाल है। उसने गालीगलौज कर हत्याकांड की पैरवी करने पर उन्हें धमकाया। वह जब तक समझ पाते, उन पर फायरिंग कर दी गई। गोली कार के दरवाजे में जा धंसी। अचानक हुए हमले से घबराए रामकुमार ने कार की स्पीड बढ़ाकर किसी तरह गांव पहुंचकर स्वजन को घटना की जानकारी दी।