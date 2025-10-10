Language
    भाई के हत्याकांड की पैरवी करने पर किया जानलेवा हमला, कार में धंसी गोली

    By Munna Lal Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    एक व्यक्ति पर उसके भाई की हत्या के मामले में पैरवी करने के कारण जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने पीड़ित की कार पर गोलीबारी की, जिससे कार में गोलियां धंस गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। पीड़ित के परिवार को न्याय का इंतजार है।

    संवाद सूत्र, फतेहाबाद। छोटे भाई की हत्या के मामले में पैरवी कर रहे डेरी संचालक पर गुरुवार रात जानलेवा हमला किया गया। हालांकि फायरिंग के दौरान गोली उनकी कार में जा धंसी। घटना के दौरान कार चालक और डेरी संचालक बाल-बाल बच गए।

    प्रतापपुरा निवासी रामकुमार उर्फ रामू की कस्बा में डेरी है। वह गुरुवार रात कार से गांव लौट रहे थे। उनके साथ गांव के ही प्रमोद बघेल भी थे। उनकी डेरी के पास ही मोबाइल की दुकान है। रामकुमार ने बताया कि आगरा-फतेहाबाद मार्ग पर प्रतापपुरा जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तभी पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

    हमलावर को पहचाना

    रामकुमार ने बताया कि उन्होंने एक हमलावर पहचान लिया। वह गांव का ही विशाल है। उसने गालीगलौज कर हत्याकांड की पैरवी करने पर उन्हें धमकाया। वह जब तक समझ पाते, उन पर फायरिंग कर दी गई। गोली कार के दरवाजे में जा धंसी। अचानक हुए हमले से घबराए रामकुमार ने कार की स्पीड बढ़ाकर किसी तरह गांव पहुंचकर स्वजन को घटना की जानकारी दी।

    सूचना पर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच गए। 13 नवंबर 24 को रामकुमार के भाई मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रामकुमार ने बताया कि विशाल हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जांच की जा रही है।