दिवाली पर रखें सेहत का ख्याल: अस्थमा रोगियों की उखड़ सकती है सांस, मीठा ना खाएं मधुमेह रोगी

जागरण संवाददाता, आगरा। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, ऐसे में दीपावली पर बम पटाखों से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस उखड़ सकती है। वहीं, दीपावली पर मधुमेह रोगियों को मिठाई ज्यादा खाने से भी परेशानी हो सकती है। गर्भवती भी विशेष सावधानी बरतें।

बम पटाखों के प्रदूषण और तेज आवाज से हो सकती है परेशानी मौसम बदलने से वायरल संक्रमण के साथ ही प्रदूषक तत्वों के निचले स्तर पर रहने से अस्थमा, टीबी सहित सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानी होने लगी है। एसएन मेडिकल कालेज के टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डा. संतोष कुमार ने बताया कि दीपावली पर सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज रात के समय घर के अंदर ही रहें, वायु प्रदूषण ज्यादा होने पर मास्क का इस्तेमाल करें। डाक्टर से परामर्श लेकर इन्हेलर की डोज भी बढ़वा सकते हैं।

हृदय रोगी और गर्भवती को भी खतरा एसएन मेडिकल कालेज की डॉ. रिचा सिंह ने बताया कि गर्भवती अपने खान पान का ध्यान रखें। तेज आवाज और प्रदूषण से बचें। फिजीशियन डा. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि जिन मरीजों का दवाएं लेने के बाद भी शुगर का स्तर नियंत्रित नहीं है वे मीठा ना खाएं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, मधुमेह और ह्रदय रोगी चिकनाई युक्त भोजन का सेवन करने से बचें।



