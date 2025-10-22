ASI की वेबसाइट की क्लोनिंग: 30 रुपये में ताजमहल सहित अन्य स्मारकों की टिकट, ऑनलाइन पेमेंट नहीं!

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की वेबसाइट की क्लोनिंग की गई है। वेबसाइट पर ताजमहल समेत देशभर में स्थित एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों की टिकट ऑनलाइन बुक की जा रही हैं। ताजमहल की 45 व 245 रुपये की टिकट केवल 30 रुपये में उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर अंत में ऑनलाइन भुगतान नहीं हो रहा है। एएसआई ने क्लोन वेबसाइट की जांच टेक्निकल सेल से शुरू करा दी है।

वेबसाइट पर नहीं हो रहा है ऑनलाइन भुगतान एएसआई ने स्मारकों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा दी हुई है, जिससे कि उन्हें टिकट विंडो पर लाइन में नहीं लगना पड़े। एएसआई की वेबसाइट के साथ ही अन्य वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक की जा सकती हैं। इनमें से एक वेबसाइट https://asi.paygov.org.in है। इसकी क्लोनिंग कर https://pilotasi.paygov.org.in वेबसाइट बना दी गई है। इससे स्मारकों के ऑनलाइन टिकट बुक किए जा रहे हैं।